फिरोजाबाद में दिल्ली जैसे ब्लास्ट की अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने लोगों से कहा...

दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.इस बीच फिरोजाबाद में दिल्ली जैसा आतंकी हमला होने और हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी द्वारा शहर की रेकी करने की अफवाह फैल रही थी. इस बीच पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि संदिग्ध सूचना की पुष्टि किए बिना उसे सोशल मीडिया पर साझा न करें.

कहां से हुई है युवक की गिरफ्तारी

थाना दक्षिण पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और लोगों में दहशत फैलाने के आरोप में आकाश नाम के एक युवक को सुहाग नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए यह अफवाह फैलाई थी कि फिरोज़ाबाद में भी दिल्ली जैसी आतंकी घटना की तैयारी चल रही है.उसने अफवाह फैलाई थी कि लश्कर का एक आतंकी शहर में घूम रहा है. पुलिस ने जांच में पाया कि यह पूरी तरह से झूठी और भ्रामक सूचना थी. आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

फिरोजाबाद के एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है. उन्होंने कहा कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इसके साथ ही नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध सूचना की पुष्टि किए बिना उसे सोशल मीडिया पर साझा न करें.'

दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका

उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इस धमाके में 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे. पुलिस को शक है कि इस धमाके को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठ जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद माड्यूल ने अंजाम दिया है. पुलिस ने इस सिलसिले में फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है तो कुछ को हिरासत में लिया है.

