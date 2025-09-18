विज्ञापन
गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार ने महिला को उड़ाया, हादसे का CCTV फुटेज देख कांप जाएगी रूह

Thar Hit Woman : वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सड़क किनारे से आ रही थी, तभी तेज रफ्तार से आई एक थार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गाड़ी के बोनट के आगे आ गई.

गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार ने महिला को उड़ाया, हादसे का CCTV फुटेज देख कांप जाएगी रूह
गाजियाबाद:

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के लोहिया नगर में एक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सड़क किनारे से आ रही थी, तभी तेज रफ्तार से आई एक थार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गाड़ी के बोनट के आगे आ गई.

पुलिस ने बताया कि थार चालक हादसे के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया. पुलिस ने थार और उसके चालक की तलाश कर रही है. हालांकि, महिला के परिजनों ने पुलिस को अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही करने से मना किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे अपने स्तर पर गाड़ी की तलाश कर रही हैं. महिला की हालत फिलहाल स्थिर है.

पिंटू तोमर के इनपुट के साथ


 

