गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार ने महिला को उड़ाया, हादसे का CCTV फुटेज देख कांप जाएगी रूह

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के लोहिया नगर में एक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सड़क किनारे से आ रही थी, तभी तेज रफ्तार से आई एक थार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गाड़ी के बोनट के आगे आ गई.

CCTV में दिखा थार का कहर...



उत्तर प्रदेश : गाजियाबाद के लोहिया नगर का एक डरावना सीसीटीवी सामने आया है. इसमें सड़क पर चल रही एक महिला को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी. महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस फिलहाल कार और उसके चालक की तलाश कर रही है.#UttarPradesh |… pic.twitter.com/3ZXDlj1axU — NDTV India (@ndtvindia) September 18, 2025

पुलिस ने बताया कि थार चालक हादसे के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया. पुलिस ने थार और उसके चालक की तलाश कर रही है. हालांकि, महिला के परिजनों ने पुलिस को अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही करने से मना किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे अपने स्तर पर गाड़ी की तलाश कर रही हैं. महिला की हालत फिलहाल स्थिर है.

पिंटू तोमर के इनपुट के साथ



