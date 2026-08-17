लखनऊ में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन, सीएम योगी को मौके पर बुलाने की मांग, लगा लंबा जाम

लखनऊ: लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर दुबग्गा बाईपास पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन शुरू कर द‍िया है. छात्राओं ने मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग की है. छात्राओं ने दुबग्गा बाईपास से बालागंज की ओर जाने वाले रास्‍ते पर प्रदर्शन क‍िया, ज‍िससे लंबा ट्रैफ‍िक जाम लग गया.