श्रेयस अय्यर का शतक, नमन धीर के 3 विकेट, भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से रौंदा

भारत ने पांच मैचों की सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में मंगलवार को वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हरा दिया. वेस्टइंडीज को 171 रन पर रोकने के बाद भारत ने दो विकेट पर 172 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत की जीत के नायक कप्तान श्रेयस अय्यर रहे, जिन्होंने 43 गेंदों पर नाबाद 102 रन की शानदार पारी खेली. उनके साथ ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे.

डेब्यू पर ऑफ स्पिनर नमन धीर ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 33 रन देकर 2 शिकार किए, जिसके दम पर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को 171 रन पर रोक दिया था. इसके बाद अय्यर (102 नाबाद) और ईशान किशन (37 नाबाद) ने लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे विकेट के लिए नाबाद 137 रनों की साझेदारी की और भारत को 14.4 ओवर में जीत दिलाई.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. चार ओवर के अंदर ही टीम ने अपने दोनों ओपनर अभिषेक शर्मा (21) और संजू सैमसन (11) को खो दिया, तब स्कोरबोर्ड पर 35 रन थे. रोस्टन चेज ने तीसरे ओवर में अभिषेक का विकेट लिया. शिमरोन हेटमायर ने लॉन्ग-ऑफ से दौड़ते हुए शानदार डाइविंग कैच पकड़ा.

एक ओवर बाद संजू सैमसन आउट हो गए. एशियन गेम्स के बाद से ही उनका खराब फॉर्म जारी है. उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को अकील हुसैन की तरफ खेला, जिन्होंने अपनी ही गेंदबाजी पर कैच लपक लिया. इसके बाद, कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने 137 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला.

खासकर अय्यर बहुत खतरनाक लय में दिखे. उन्होंने मैदान के चारों ओर चौके-छक्के जड़े और लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी संभाली. कप्तान के शानदार फॉर्म में होने के कारण ईशान ने उनका बखूबी साथ दिया और भारत मैच पर हावी रहा. टीम आधे रास्ते तक दो विकेट पर 102 रन तक पहुंच गई थी.

अय्यर ने अपने स्ट्रोकप्ले से प्रभावित किया और क्लासिकल शॉट्स के साथ बाउंड्री लगाई, जिसमें 11वें ओवर में तेज गेंदबाज शमर स्प्रिंगर की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर लगाया गया सीधा छक्का भी शामिल था. मुंबई के इस खिलाड़ी ने शानदार फ़ॉर्म जारी रखते हुए लक्ष्य का पीछा करना बहुत आसान बना दिया. उन्होंने होसेन की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर उसी दिशा में चौका भी लगाया.

इसके बाद अय्यर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आसानी से चौके और छक्के लगाए और चेस की गेंद पर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से सीधा छक्का जड़कर 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

इससे पहले, बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान शाई होप ने पारी की शुरुआत तूफानी अंदाज में की और दूसरे ओवर में मयंक यादव की गेंदों पर चार चौके जड़कर टीम के लिए माहौल तैयार किया. इन चार चौकों के कारण कप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे ओवर में मयंक की जगह अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लाना पड़ा. अर्शदीप ने भारत को पहली सफलता दिलाई और एक पिच-अप गेंद पर कामिल पूरन को बोल्ड कर दिया.

वेस्टइंडीज को छठा ओवर एक और झटका लेकर आया, जब शिमरोन हेटमायर एक गैर-जरूरी सिंगल लेने की कोशिश में रन आउट हो गए. वेस्टइंडीज के लिए यह दोहरा झटका साबित हुआ, क्योंकि छठे ओवर में अक्षर ने रोवमैन पॉवेल को पिच-अप गेंद पर बोल्ड कर दिया. पॉवेल ने स्क्वायर-लेग के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी.

शेरफेन रदरफोर्ड (34 गेंदों में 56 रन) ने वेस्टइंडीज की पारी को जरूरी गति दी. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने नौवें ओवर में कुलदीप यादव को दो छक्के जड़े और फिर 11वें ओवर में अक्षर के खिलाफ दो चौके और एक छक्का लगाया. रदरफोर्ड के आने के बाद दूसरे छोर पर संभलकर खेल रहे होप 12वें ओवर में आउट हो गए. उन्होंने 37 गेंदों में शानदार 52 रन बनाए. डेब्यू कर रहे धीर की गेंद पर अक्षर ने डीप मिडविकेट पर उनका कैच लपका.

इसके बाद कुलदीप ने रोस्टन चेस को विकेट के ठीक सामने (एलबीडब्ल्यू) फंसाया, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर 12.3 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन हो गया. रोमारियो शेफर्ड द्वारा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़े जाने के बाद, धीर ने जोरदार वापसी की और उन्हें आउट किया; तिलक वर्मा ने लॉन्ग-ऑफ़ बाउंड्री पर उनका कैच पकड़ा. इसके बाद ईशान किशन ने कुलदीप की गेंद पर डीप मिड-विकेट पर शानदार कैच लपककर रदरफोर्ड को आउट किया.

धीर ने शमर स्प्रिंगर के रूप में अपना तीसरा विकेट लिया. पिछली गेंद पर छक्का खाने के बाद उन्होंने एक हवा में तैरती हुई गेंद (टॉस-अप डिलीवरी) फेंकी जिस पर अक्षर ने बाउंड्री पर कैच लपक लिया.

चोट के कारण टीम से बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए तेज़ गेंदबाज़ मयंक का प्रदर्शन साधारण रहा. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ों ने उनकी जमकर धुनाई की, हालांकि उन्होंने आखिरी से पहले वाले ओवर में रदरफोर्ड का विकेट लिया, जिन्हें धीर ने डीप स्क्वायर लेग पर कैच किया. अक्षर ने भारत के लिए औपचारिकता पूरी करते हुए अकील हुसैन को आउट किया, जिनका कैच ईशान ने लॉन्ग-ऑन बाउंड्री पर पकड़ा.

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