तनिष्का की मां तृप्ता शर्मा ने एक वीडियो और एक पोस्ट के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त की. उन्होंने वीडियो में कहा कि जब उन्हें स्कूल से फोन आया कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है, तो उन्हें लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है.

मेरी बच्ची के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ, जवाब दो... नोएडा के स्कूल में बेटी की मौत के बाद छलका मां का दर्द
  • नोएडा के स्कूल में 6वीं कक्षा की छात्रा तनिष्का शर्मा की कार्यक्रम के दौरान बेहोश होकर मृत्यु हो गई थी.
  • छात्रा के पोस्टमार्टम में कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है और मौत का कारण अभी तक अज्ञात है.
  • परिवार ने स्कूल के विरोधाभासी बयानों और कथित लापरवाही के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
नई दिल्ली:

नोएडा के एक स्कूल में 6वीं कक्षा की एक छात्रा की इस महीने की शुरुआत में शिक्षक दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इसके बाद, उसकी मां ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट करके अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है.

तनिष्का शर्मा नाम की यह छात्रा 4 सितंबर को नोएडा के सेक्टर 31 स्थित प्रेसिडियम स्कूल में बेहोश हो गई थी. स्कूल प्रशासन उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मां की भावुक अपील

कुछ सप्ताह बाद, तनिष्का की मां तृप्ता शर्मा ने एक वीडियो और एक पोस्ट के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त की. उन्होंने वीडियो में कहा कि जब उन्हें स्कूल से फोन आया कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है, तो उन्हें लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है.

'मेरी पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई...'
तृप्ता शर्मा ने कहा, "यह जानकर मेरी पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई. मैंने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है. जो दर्द मैं महसूस कर रही हूं, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती."

उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि जिस स्कूल को वे अपने बच्चों के लिए दूसरा घर और सुरक्षित जगह मानते हैं, उसी जगह उनकी बेटी की मौत हो गई. उन्होंने आगे कहा कि वह जानती हैं कि उनकी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन एक माँ होने के नाते उन्हें यह जानने का हक है कि उसके आखिरी पलों में क्या हुआ था.

उन्होंने लिखा, "मुझे अपनी बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बारे में सच्चाई जानने का हक है. मुझे जवाबों के साथ दुख मनाने दीजिए, चुप्पी के साथ नहीं."

इस घटना के बाद, स्कूल ने शुरू में दावा किया था कि छात्रा का गला भोजन से घुटा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वह बेहोश होकर गिर गई थी. इस विरोधाभासी बयान से परिवार को शक हुआ.

पुलिस के अनुसार, छात्रा के पोस्टमार्टम में कोई बाहरी चोट नहीं मिली है, और मौत का कारण अभी भी अज्ञात है. फोरेंसिक जांच के लिए विसरा के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं.

स्कूल और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज
तनिष्का के परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. 8 सितंबर को, उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद स्कूल और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

स्कूल की प्रिंसिपल, मानवता शारदा, ने कहा कि छात्रा के बीमार पड़ने पर उसे तुरंत कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि वे पुलिस की जाँच में पूरा सहयोग कर रहे हैं.

