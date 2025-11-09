तेज रफ्तार कार ने दो युवकों को उड़ाया, CCTV में कैद हादसे का लाइव वीडियो हुआ वायरल  

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दर्दनाक हादसे में दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए. ये सड़क हादसा मथुरा के गोवर्धन-मथुरा रोड स्थित गांव खामनी पर हुआ है. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार दोनों युवक किसी काम से 6 नवंबर देर शाम पैदल कहीं जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने सड़के किनारे चल रहे दोनों युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं. मौके पर मौजूद लोग दोनों को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां इनका इलाज चल रहा है.

15 साल का ऋषि और विकास किसी काम से गांव में निकले थे. मेन रोड से रास्ता क्रॉस करने के लिए जैसे ही ये डिवाइडर की क्रॉसिंग पर पहुंचे ही थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी. दोनों युवक पास ही में खड़ी इको कार और तेज रफ्तार कार के बीच में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी के दोनों युवक हवा में उछल गए. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस घटना का वीडियो गांव के ही किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जो कि अब वायरल हो रहा है.

पुलिस ने मामला दर्ज लिया और जांच में जुट गई है.