उत्‍तर भारत इस समय घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ है. कई जगह विजिबिलिटी शून्‍य हो गई है. ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं. कोहरे के कारण हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पूरे यूपी में अधिकारी अलर्ट पर हैं. हाईवे के साथ-साथ टोल प्लाजा के कर्मचारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं. झांसी ने कई टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी की जा रही है.

टोल पर मुनादी में वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने और लाइट जलाकर चलने की लगातार सलाह दी जा रही है. वहीं, हाईवे पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है. झांसी जिले के सभी टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं. इनके माध्यम से वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से कोहरे में वाहन धीमी गति से चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है.

इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए झांसी कानपुर राजमार्ग के टोल प्लाजा पर क्रेन और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है. वहीं, हाईवे पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है. पेट्रोलिंग के दौरान भी वाहन चालकों को कोहरे में सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

बता दें कि यूपी से हरियाणा तक पिछले दिनों हाईवे पर कई एक्‍सीडेंट हुए हैं, जिनमें कई लोगों की मौत भी हुई है. ऐसे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.