नौकरानी केस में सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी ने दाखिल की याचिका, मामले को रद्द करने की मांग

समाजवादी पार्टी के भदोही विधायक जाहिद बेग के परिवार से जुड़ा नाबालिग नौकरानी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. दरअसल जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की याचिका पर 16 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने के लिए सीमा बेग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

क्या था पूरा मामला

बता दें कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी. 14 सितंबर 2024 को भदोही जनपद के सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे के खिलाफ नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था. 28 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीमा बेग को अग्रिम जमानत मिल चुकी है.

दूसरी नौकरानी की भी होनी है सुनवाई

अब सीमा बेग ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.वहीं, सपा विधायक जाहिद बेग के घर में दूसरी नाबालिग नौकरानी मिलने के मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होनी है.

एफआईआर में आरोप लगाया था कि, 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में बंद कमरे में नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध रूप से मिला था. इस मामले में जब जांच हुई तो संज्ञान में आया कि एक अन्य नाबालिग लड़की विधायक के घर मे घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है. इसकी सूचना मिलने पर कार्यवाई के लिए 10 सितंबर 2024 को डीएम भदोही द्वारा बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, भदोही के AHTU थाना, महिला थाना, इंस्पेक्टर भदोही थाना और सीओ को दी गई थी. सभी ने मौके पर पहुंच कर विधायक के घर से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया था

पूछताछ में नाबालिग ने बताया था कि पिछले दो साल से वो घरेलू नौकर के रूप में विधायक जाहिद बेग के घर में काम कर रही थी. ये भी बताया था कि मृत पाई गई दूसरी लड़की भी उसके साथ विधायक के घर में घरेलू नौकर का काम करती थी.