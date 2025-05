अजय राय की घोषणा, इमरान मसूद के बयान... बदल रहे समीकरण, UP में सपा-कांग्रेस का साथ कब तक?

SP-Congress Alliance in UP: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है. लेकिन बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए, जिससे प्रदेश में सपा-कांग्रेस के साथ पर सवाल उठने लगे है. दरअसल कांग्रेस ने अपना दमख़म बताने का फैसला कर लिया है. यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को नेट प्रैक्टिस माना जा रहा है. दस सालों के बनवास के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की आस में है. कांग्रेस को भी लग रहा है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं. इसीलिए कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी से अपनी शर्तों पर गठबंधन करना चाहती है.

पार्टी के सांसद इमरान मसूद माहौल बनाने में जुट गए हैं. वे लगातार कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस को किसी बैशाखी की ज़रूरत नहीं है. मसूद मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ रहेंगे तो सिर्फ़ दरी बिछाने का काम मिलेगा.

Saharanpur, Uttar Pradesh: Congress MP Imran Masood says, "What I meant was, is it really a good for (Samajwadi Party) to rely on a crutch like support from others? We are fully focused on strengthening our party and organization so that we don't need to depend on anyone. Is that… pic.twitter.com/iE7k7pgxer