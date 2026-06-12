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अमेठी पंचायत मतदाता सूची से स्मृति ईरानी का नाम गायब, DM ने दिए जांच के आदेश; BJP से इन्होंने उठाया मुद्दा

अमेठी की पंचायत मतदाता सूची से स्मृति ईरानी का नाम गायब मिला. डीएम ने जांच के आदेश दिए, भाजपा ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया. जानिए क्या है पूरा मामला?

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अमेठी पंचायत मतदाता सूची से स्मृति ईरानी का नाम गायब, DM ने दिए जांच के आदेश; BJP से इन्होंने उठाया मुद्दा
अमेठी पंचायत मतदाता सूची से स्मृति ईरानी का नाम गायब, डीएम ने दिए जांच के आदेश
फाइल फोटो

Smriti Irani Name Missing Amethi Voter List: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पंचायत मतदाता सूची से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम गायब होने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. खास बात यह है कि उनका नाम लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन पंचायत सूची में शामिल नहीं पाया गया. 10 जून को जारी की गई नई मतदाता सूची में हुई इस चूक को लेकर जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं. मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है. भाजपा संगठन ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है और प्रशासन से जल्द सुधार की मांग की है.

पंचायत सूची में नाम गायब, चुनावी रिकॉर्ड में मौजूद

जानकारी के अनुसार, स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के मेदान मवई गांव में अपना आवास बनाया था. वह यहां की मतदाता भी हैं और लोकसभा चुनाव में मतदान कर चुकी हैं. इसके बावजूद हाल ही में जारी पंचायत मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं पाया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं.

डीएम ने दिए जांच के आदेश

अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नाम सूची से क्यों और कैसे छूटा. प्रशासन ने मामले की समीक्षा शुरू कर दी है और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया भी जारी है.

भाजपा ने उठाया मुद्दा, आवेदन दिया गया

भाजपा की अमेठी जिला इकाई के अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि स्मृति ईरानी का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन दिया गया है. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है और आश्वासन मिला है कि सत्यापन के बाद नाम जोड़ दिया जाएगा.

पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़े बदलाव

प्रदेश में हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया गया था. इस प्रक्रिया के तहत 2.04 करोड़ से अधिक नाम सूची से हटाए गए हैं. अंतिम सूची के अनुसार राज्य में कुल 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं, जिसमें 84 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा गया है.

मतदाताओं के आंकड़े

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नई मतदाता सूची में कुल 13,39,84,792 मतदाता शामिल हैं. इनमें लगभग 7.30 करोड़ पुरुष (करीब 54%), 6.09 करोड़ महिलाएं (लगभग 45.46%) और 4,206 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं.

राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बना मामला

स्मृति ईरानी का नाम पंचायत सूची से गायब होना एक बड़ा प्रशासनिक सवाल बन गया है. हालांकि अधिकारी इसे तकनीकी त्रुटि मानकर सुधार की प्रक्रिया में जुटे हैं, लेकिन यह मामला मतदान सूची की सटीकता और पारदर्शिता पर भी बहस छेड़ रहा है.

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