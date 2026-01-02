School Closed: बढ़ती ठंड के चलते यूपी के स्कूलों में 5 जनवरी तक छुट्टी, CM योगी ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए CM योगी ने बड़ा आदेश जारी किया है. राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सीएम ने अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत राज्य के सभी बोर्ड (ICSE, CBSE, UP बोर्ड आदि) के 12वीं तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.

CM ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान आम जनजीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है. उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहने और व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा है कि सभी जनपदों में कंबल और अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गरीब और असहाय लोगों को ठंड से बचाया जा सके.

प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में न सोए. इसके लिए रैन बसेरों में बेड, हीटिंग और साफ-सफाई जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि रैन बसेरों का नियमित निरीक्षण किया जाए ताकि वहां रुकने वालों को किसी भी तरह की असुविधा न हो.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. घने कोहरे ने सड़कों पर विजिबिलिटी को शून्य के करीब पहुंचा दिया. ठंडी हवाओं ने ट्रैफिक को धीमा कर दिया. इससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं.



