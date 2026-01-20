20 जनवरी को यूपी के इस जिले में बंद हैं स्कूल, जानें क्या है दिल्ली-एनसीआर समेत बाकी राज्यों का अपडेट

Schools Closed In UP: लंबे विंटर वेकेशन के बाद कई राज्यों में शीतलहर के चलते स्कूलों को बंद रखा गया था, लेकिन 19 जनवरी यानी सोमवार से ज्यादातर राज्यों में स्कूल फिर से खुल चुके हैं और अब पढ़ाई शुरू हो चुकी है. हालांकि 20 जनवरी तक कुछ जगह स्कूलों को बंद रखा गया है. यूपी के एक जिले में 21 जनवरी से स्कूलों को खोला जाएगा, वहीं बाकी कुछ जगहों पर भी इस दिन की छुट्टी दी गई है. आइए जानते हैं कि 20 जनवरी को किस वजह से स्कूलों को बंद किया गया है और कहां स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है.

यूपी में इस जगह रहेगी छुट्टी

यूपी के प्रयागराज में माघ मेले के चलते भारी भीड़ जुट रही है, इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से 20 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था. हालांकि सिर्फ 8वीं तक के ही स्कूलों को बंद रखा गया है. बाकी बड़ी क्लासेस के बच्चों को स्कूल जाना होगा. इसके अलावा राज्य में लगभग सभी जगह स्कूल सोमवार 19 जनवरी से ही खुल चुके हैं. हालांकि शीतलहर को देखते हुए स्कूलों के समय में कुछ जगह बदला किया गया है. नोएडा में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलेंगे. इसके अलावा आगरा, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ समेत बाकी जिलों में भी टाइमिंग में बदलाव हुआ है.

पुणे और महाराष्ट्र में कहां है छुट्टी?

पुणे जिला प्रशासन की तरफ से भी कई स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है. 'पुणे ग्रैंड टूर 2026' जो कि एक अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता है, उसके चलते रास्ते में पड़ने वाले तमाम स्कूलों को 20 जनवरी को बंद रखा गया है. ये छुट्टी पिंपरी-चिंचवड़ और हिंजवड़ी इलाके में आने वाले तमाम स्कूलों को दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में खुलेंगे स्कूल?

दिल्ली-एनसीआर में आने वाले तमाम स्कूलों के खुलने को लेकर इसलिए कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां ग्रैप-4 लागू हो चुका है. प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए तमाम तरह की पाबंदियां एक बार फिर से लागू हो गई हैं, ऐसे में स्कूलों को भी हाइब्रिड मोड पर चलाने की सलाह दी गई है. हालांकि इस पर दिल्ली सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. यानी फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में स्कूल पहले की तरह खुलेंगे.

कई राज्यों में बदल गई टाइमिंग

पंजाब सरकार ने शीतलहर को देखते हुए 21 जनवरी 2026 तक स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है. इसमें प्राइमरी स्कूल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक और बाकी स्कूल दोपहर 3:30 बजे तक संचालित हो रहे हैं. वहीं हरियाणा, बिहार, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में पहले की तरह पढ़ाई शुरू हो चुकी है.