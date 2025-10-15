विज्ञापन
जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली के ठिकानों पर पहुंची संभल पुलिस 

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का दावा है कि जावेद हबीब पूछताछ के बचने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जावेद हबीब को 12 अक्टूबर को पूछताछ लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने अपना एक वकील भेजा था.

  • हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है
  • संभल पुलिस ने दिल्ली स्थित जावेद हबीब के आवास पर दबिश दी लेकिन वे और उनका परिवार मौजूद नहीं थे
  • जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है जिसमें करीब सौ लोग प्रभावित हुए
संभल:

जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. संभल पुलिस जावेद हबीब के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची लेकिन पुलिस को वहां जावेद हबीब या उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला. संभल पुलिस का दावा है कि जावेद हबीब कार्रवाई के डर से पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे हैं. 

धोखाधड़ी के मामले में जावेद हबीब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है और आज संभल पुलिस ने दिल्ली के न्यूफ्रैड्स कॉलोनी स्थित जावेद हवीब के ठिकाने पर दबिश दी. रायसत्ती पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज की हैं.

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का दावा है कि जावेद हबीब पूछताछ के बचने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जावेद हबीब को 12 अक्टूबर को पूछताछ लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने अपना एक वकील भेजा था. इसके बाद पुलिस ने सर्च वारंट की अनुमति ली. इस वारंट के आधार पर संभल पुलिस दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची लेकिन वहां कोई मिला नहीं.

पीड़ितों की शिकायत पर जावेद हबीब, उनके बेटे ओनस हबीब और संभल निवासी सैफुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इन पर 50 से 70 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर सौ से आधिक लोगों से 7 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि कुछ महीने पहले एफएलसी फॉलिकल कंपनी नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल ने लोगों के साथ निवेश कराया. अब तक पुलिस के मुताबिक 33 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं. पुलिस ने उनके खिलाफ एनबीडबल्यू नोटिस जारी कर  कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस को शिकायत देते हए पीड़ितों ने बताया कि 24 अगस्त 2023 को रॉयल पैलेस सरायतरीन में मीटिंग के बहाने सैफुल ने आश्वासन देते हुए 70 प्रतिशत का मुनाफा का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगे थे. पुलिस लगातार जावेद हबीब के खिलाफ लोगों की शिकायत के आधार पर एफआईआर की संख्या बढ़ती जा रही है. 
 

