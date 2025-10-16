जावेद हबीब पहुंचे हाईकोर्ट, कहा हमें पुलिस से बचाओ 

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने संभल में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. पिता पुत्र ने एफ़आईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आठ याचिकाएं दाखिल की हैं. जावेद हबीब और उनके बेटे ने अपने वकीलों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है.

जावेद हबीब और उनके बेटे की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में डबल बेंच सुनवाई करेगी. करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ संभल के रायसत्ती थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. दोनों पर घोटाले का आरोप लगा है. धोखाधड़ी के आरोप में अब तक कुल 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.

आरोप है कि संभल के रॉयल पैलेस में सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार आयोजित किया था. इस सेमिनार में लोगों को दो से 20 लाख रुपए तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. दो साल बीतने के बाद न तो निवेशकों को कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम अब तक लौटाई गई.

धोखाधड़ी के आरोपों की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एफएलसी कंपनी में पैसा निवेश करने पर निवेशकों को 50 से 70% मुनाफे का लालच देकर ठगा है. निवेशकों ने ठगी के बारे में जानकारी होने के बाद रायसत्ती थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. 23 सितंबर को रायसत्ती थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था फिर उसके बाद लगातार मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी है.

हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब, अनीश हबीब के अलावा सैफुल नाम के शख्स के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं. बताया जा रहा है 100 से अधिक लोग पीड़ित हैं जिन्होंने मुनाफे की लालच में पैसा लगाया था. पुलिस ने जावेद हबीब और उनके पूरे परिवार के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि कोई भी देश छोड़कर न भाग सकें.

संभल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जावेद हबीब के दिल्ली और मुम्बई स्थित ठिकानों पर नोटिस भी चस्पा किया है. संभल पुलिस जावेद हबीब के दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के ठिकाने पर दबिश भी दे चुकी है. जावेद हबीब और उनका बेटा फिलहाल फरार है. सभी मुकदमों की पुलिस जांच कर रही है.

पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर सहयोग के लिए कहा गया है. दोनों के खिलाफ पुलिस गैर जमानती वारंट भी जारी करने की तैयारी में है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला की डबल बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी.