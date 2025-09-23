जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर UP के संभल में धोखाधड़ी का केस दर्ज, जानें पूरा मामला

देश के जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. उनके खिलाफ यूपी के संभल में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार यह मुकमदा संभल के रायसत्ती थाने में दर्ज किया गया है. जावेद हबीब पर चिटफंड के जरिए लोगों से ठगी का आरोप है. बताया गया कि FLC (Follicle Global Company) नाम की कंपनी के जरिए सैकड़ों लोगों से निवेश कराकर पैसों की ठगी कराई गई है. जावेद की इस कंपनी में सैफुल और अन्य ने निवेशकों को जोड़ने और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाने में भूमिका निभाई.

मामले में पीड़ितों से लिए गए बयान के मुताबिक उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनी की ओर से किसी प्रकार की रिटर्न पेमेंट नहीं किया गया. जांच के बाद पाया गया कि यह मामला धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ा है.

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि FLC कंपनी के जरिए लोगों से ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की गई. पीड़ितों से वसूली गई रकम का कोई रिटर्न नहीं दिया गया. यह भी बात सामने आई कि 2023 में जावेद हबीब अपने बेटे के साथ सम्भल गए और वहां कंपनी का एक कार्यक्रम आयोजित कर 150 से ज्यादा लोगों से अपनी कंपनी में निवेश कराया.

लोगों का आरोप है कि सैफुल और दूसरे लोगों की ओर से उनको कंपनी ज्वाइन किए जाने के लिए तरह-तरह के लुभावने सपने दिखाए गए. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. अभी तक इस पूरे मामले में जावेद हबीब की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.