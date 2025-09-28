विज्ञापन
विशेष लिंक

सहारनपुर: नाबालिग से ‘दुष्कर्म’ मामले में आया बड़ा अपडेट, आरोपी मौलवी हुआ गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार अनीस पर 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई. परिजनों को इसका पता करीब चार महीने बाद चला.

Read Time: 2 mins
Share
सहारनपुर: नाबालिग से ‘दुष्कर्म’ मामले में आया बड़ा अपडेट, आरोपी मौलवी हुआ गिरफ्तार

सहारनपुर में पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि, "थाना सदर बाजार पुलिस ने वेद विहार कालोनी निवासी आरोपी मौलवी अनीस को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मौलवी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे अदालत में पेश किया जाएगा."

क्या था पूरा मामला

पुलिस के अनुसार अनीस पर 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई. परिजनों को इसका पता करीब चार महीने बाद चला जिसके बाद एक FIR दर्ज करायी गई. पुलिस के अनुसार आरोपी ने किशोरी को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था.

प्रेग्नेंसी से खुली दरिंदगी की पोल

कुछ दिन पहले लड़की को लगातार पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने जब जांच के बाद लड़की के छह महीने की गर्भवती होने की जानकारी दी, तो परिवार सदमे में आ गया.

मामले की जांच जारी

पुलिस ने बताया कि किशोरी के परिजनों ने सदर बाजार थाने में वेद विहार कालोनी निवासी मौलवी अनीस के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके बाद कार्यवाई की गई. जांच शुरू होने के बाद पूरे मामले की जानकारी सामने आई. हालांकि पुलिस के अनुसार अभी मामले की जांच कर रही है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saharanpur, Saharanpur Crime, Saharanpur Crime News In Hindi, Saharanpur Crime News, Saharanpur Rape Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com