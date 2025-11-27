सहारनपुर में गोकशी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मारी गोली, पुलिस टीम पर चलाई थी गोली

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थानाक्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें गोकशी के मामले में वांछित एक आरोपी साऊद गोली लगने से घायल हो गया.गिरफ्तार आरोपी रायपुर गांव का रहने वाला है.उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है.उस पर गोकशी और मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं.पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा, जिंदा और कारतूस के खोखे बरामद किया है. पुलिस ने उसकी स्कार्पियो गाड़ी को भी कब्जे में लिया है.

क्या कहना है पुलिस का

जिले में हत्या, लूट, चोरी और गोकशी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आशीष तिवारी के निर्देश पर पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं. इसी के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान नहर मार्ग से तेज रफ्तार में आ रही स्कार्पियो को रोकने का प्रयास किया गया. लेकिन पुलिस को देखने के बाद चालक वाहन को कच्चे रास्ते की ओर मोड़कर फरार होने की कोशिश करने लगा.

पुलिस टीम के पीछा करने पर स्कार्पियो सवार आरोपी वाहन छोड़कर बाग की ओर भागा. उसने पुलिस टीम को अपनी ओर आता देखकर उस पर फायरिंग कर दी.इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इसमें साऊद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर, थाना मिर्जापुर घायल हो गया. उसके पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

साऊद पर कितने मुकदमे दर्ज हैं

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साऊद मिर्जापुर थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 264/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में वांछित था. उस पर गोकशी और मादक पदार्थ तस्करी के कई गंभीर मुकदमे भी पहले से दर्ज हैं. पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा, जिंदा कारतूत और कारतूस के खोखे बरामद किए हैं. पुलिस साउद की स्कार्पियो गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी आपराधिक नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है. पुलिस बरामद वाहन और हथियारों की फोरेंसिक जांच भी करवा रही है.

