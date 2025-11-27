विज्ञापन
विशेष लिंक

सहारनपुर: 'टिन का डिब्बा' कहने की खौफनाक सजा, युवक को कार के बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा

कार और बाइक के टच होने पर विवाद हुआ था. जिसके बाद बाइक सवार युवक ने तंज कसते हुए कार को टिन का डिब्बा बोल दिया. महंगी कार को टीन डिब्बा कहने पर कार सवार को गुस्सा आ गया.

Read Time: 3 mins
Share
सहारनपुर: 'टिन का डिब्बा' कहने की खौफनाक सजा, युवक को कार के बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा

महंगी कार को 'टिन का डिब्बा' कहकर तंज कसना एक बाइक सवार युवक को इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी. दरअसल सहारनपुर में कार को टिन का डिब्बा कहने पर गुस्साए कार मालिक ने न सिर्फ युवक की पिटाई कर दी बल्कि कार के बोनेट बिठा कर 500 मीटर तक ले गया. झगड़े और बोनट पर बैठे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, आरोपी कार चालक खुद ही थाने में पेश हो गया.

क्या है पूरा मामला

गुरुवार को महानगर के थाना देहात इलाके में नागल-टपरी रोड पर उस वक्त हंगामा हो गया, जब बाइक सवार युवक और कार चालक के बीच कहासुनी हो गई. बाइक सवार युवक ने कार को स्टील का डिब्बा बोल दिया, जिससे कार मालिक का पारा चढ़ ग़या. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कार चालक ने बाइक सवार युवक की पिटाई शुरू कर दी. सड़क पर दोनों ओर राहगीरों और वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिसने भी खौफनाक नजारा देखा हैरान रह गया. वहीं, मौके पर खड़े लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

राहगीरों ने बताया कि कार और बाइक के टच होने पर विवाद हुआ था. जिसके बाद बाइक सवार युवक ने तंज कसते हुए कार को टिन का डिब्बा बोल दिया. महंगी कार को टीन डिब्बा कहने पर कार सवार को गुस्सा आ गया और कार से उतर कर बाइक सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी. मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. बाइक सवार युवक कार के सामने आ गया, जिसके बाद कार चालक ने बाइक सवार को बोनट पर डाल कर कार दौड़ा दी. इस पूरे मामले की तस्वीरे मोबाइल कैमरे में कैद हो गई.

आरोपी खुद थाने में हुए पेश

वायरल वीडियो में कुछ युवक एक बाइक सवार को पीटते और फिर उसे कार के बोनट पर करीब आधा किलोमीटर तक घसीटते हुए दिखाई दे रहें हैं. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. SP सिटी व्योम बिंदल के ने बताया कि, "वीडियो के आधार पर कार में सवार युवकों की पहचान कर ली गई है. उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद आरोपी युवक खुद थाने में पेश हो गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saharanpur, Saharanpur Crime, Man Dragged On Car Bonnet, Road Rage Arrest, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com