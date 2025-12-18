विज्ञापन
जयपुर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर में पकड़ी नकली नोट बनाने की फैक्टरी, पूरे देश में शातिर तरीके से हो रहा था सप्लाई

जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबिश देकर नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जो देश के कई राज्यों में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था.

Rajasthan:

देश में बड़े पैमाने पर नकली नोट खपाए जा रहे है. नोट भी ऐसे जिन्हें देखकर को यह नहीं कहा जा सकता कि यह नकली है. जयपुर पुलिस को एक बार फिर नकली नोटों के बड़े नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबिश देकर नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जो देश के कई राज्यों में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था.

सहारनपुर में नोट छापने वाली फैक्टरी

जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने नकली नोट बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है. जयपुर  कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश में यह कार्रवाई हुई है. वहीं जयपुर कमिश्नर स्पेशल ऑपरेशंस राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर में नकली नोट का स्कैंडल सामने आने पर पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची, जहां नकली नोट छापने वाली फैक्टरी पर रेड की गई. रेड के दौरान गिरोह के सरगना गौरव पुंडीर को मौके से गिरफ्तार किया गया. 

फैक्टरी से पुलिस ने हाई-क्वालिटी प्रिंटर, नकली नोट बनाने के उपकरण, कागज और अन्य सामग्री के साथ 6 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं. पुलिस इस मामले में दो आरोपियों गौरव चौधरी और देवेश फाड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है.

कई राज्यों में नोट खपाने का नेटवर्क

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पहले ही चंडीगढ़ में 6 लाख रुपए और जम्मू-कश्मीर में 3 लाख रुपए के नकली नोटों की सप्लाई कर चुका है. गिरोह देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में नकली नोट बनाकर खपाने का नेटवर्क चला रहा था. 

सब्जी मंडी और बुजुर्गों को बनाते थे निशाना

आरोपियों का तरीका बेहद शातिर था. गिरोह 1 लाख रुपए के बदले 3 लाख रुपए के नकली नोट देता था. इन नकली नोटों को रात के अंधेरे में सब्जी मंडियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और खासतौर पर बुजुर्गों को निशाना बनाकर खपाया जाता था.

फिलहाल पकड़े गए सरगना गौरव पुंडीर से सीएसटी टीम गहन पूछताछ कर रही है. मामले में चित्रकूट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नकली नोटों के बड़े नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है. आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव देखने को मिलेगी.

