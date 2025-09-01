विज्ञापन
इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, देवरिया में किन्नरों का रेलवे स्टेशन पर हाईवोल्टेज ड्रामा

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो को किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि 5 किन्नर फरार हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए जी आर. पी और आर. पी एफ की संयुक्त टीम गठित की गई है. 

इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, देवरिया में किन्नरों का रेलवे स्टेशन पर हाईवोल्टेज ड्रामा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामला अवैध वसूली का है. 
  • देवरिया रेलवे स्टेशन पर जबरन अवैध वसूली कर रहे किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया.
  • आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने अवैध वसूली रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद किन्नरों ने हमला कर दिया.
  • किन्नरों ने प्लेटफार्म पर इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा.
देवरिया:

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें किन्नर आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर लाठी-डंडों से पीट रहे हैं. ये हाईवोल्टेज ड्रामा रविवार रात देवरिया रेलवे स्टेशन पर हुआ. बताया जा रहा है कि देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर देर रात्रि यात्रियों से किन्नर जबरन वसूली कर रहे थे. इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने जब वसूली करने से रोकने की कोशिश की, तो किन्नर भड़क गए. देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई पर उतर आई और किन्नरों ने मिलकर इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया. पूरे प्लेटफार्म पर इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामला अवैध वसूली का है. अवैध वसूली से रोकने के कारण किन्नर ने मारपीट शुरू कर दी. यात्री राहुल त्रिपाठी ने किन्नरों द्वारा किए गे हंगामे के बारे मे बताया कि किन्नर प्लेटफार्म पर लोगों से जबरन वसूली कर रहे थे, आर. पी. एफ इंस्पेक्टर ने जब उन्हें रोका तो वो उनसे भीड़ गए.

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त, मुकेश पवार ने बताया कि किन्नरों द्वारा यात्रियों से अवैध रूप से पैसे मांगा जा रहे थे. जब हमारे आरपीएफ इंस्पेक्टर वहां गए तो उन्होंने दो किन्नरों को पकड़ लिया. कुछ देर बाद कुछ और किन्नर आए और इंस्पेक्टर से लड़ने लगे और बदसलूकी शुरू कर दी

दो किन्नरों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो को किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि 5 किन्नर फरार हैं. जिनकी गिरफ़्तारी के लिए जी आर. पी और आर. पी एफ की संयुक्त टीम गठित की गई है. 

रिपोर्ट-विनोद

