कृष्ण की नगरी में राधा रानी के जन्म उत्सव की धूम, प्रेमानंद महाराज भी दर्शन के लिए पहुंचे दरबार

भगवान श्रीकृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म उत्सव 'राधा अष्टमी' पर्व की धूम शुरू हो गई है. राधा अष्टमी पर्व पर अपनी आराध्य लाडली जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. बधाई गायन के साथ-साथ श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं. ब्रज के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने भी राधा रानी के दरबार में पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की. संत प्रेमानंद महाराज ने राधा रानी के दरबार में दर्शन के बाद परिक्रमा भी लगाई.

ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बाद राधा अष्टमी पर्व का अपना अलग ही विशेष महत्व है. राधा अष्टमी पर्व पर मथुरा हो या वृंदावन, बरसाना हो या रावल, संपूर्ण ब्रजमंडल में राधा अष्टमी पर्व, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

मथुरा के जिलाधिकारी चंद प्रकाश सिंह ने कहा कि राधा अष्टमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने बरसाना में राधा रानी अष्टमी पर्व को सम्पन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ब्रीफिंग दी.

इसमें सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए गए. बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में उनके जन्म उत्सव के लिए 6 जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. मथुरा जनपद के पुलिस फोर्स के अलावा 2100 से अधिक पुलिसकर्मी बाहरी जनपदों से भी तैनात किए गए हैं.

वहीं मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि राधा अष्टमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि पूरे बरसाना क्षेत्र को 18 सेक्टर में बांटकर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है. भीड़ नियंत्रण के भी इंतजाम किए गए हैं. ट्रैफिक कंट्रोल के साथ-साथ रूट डायवर्जन भी किया गया है.