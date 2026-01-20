विज्ञापन
यूपी में 'हम दिल दे चुके सनम' का रियल लाइफ क्लाइमेक्स, पति ने प्रेमी से मंदिर में करवाई पत्नी की शादी

प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में एक अनोखी घटना सामने आई, जहां पति आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी पिंकी को प्रेमी अमित शर्मा के साथ पकड़े जाने के बाद पंचायत में हुए फैसले के अनुसार उसकी शादी प्रेमी से अमरगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में करवा दी. पिंकी पति के साथ जाने को तैयार नहीं थी, जबकि दोनों बच्चे मां के साथ नहीं गए. यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रमगढ़ा गांव से एक अनोखा मामला सामने आया है. गांव निवासी आशीष तिवारी ने बीते शनिवार अपनी पत्नी पिंकी को उसके प्रेमी अमित शर्मा के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी को थाने ले गई, जिसके बाद पूरे दिन पंचायत चलती रही.

पति के साथ जाने से किया इनकार

पिंकी अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही और पति के साथ जाने से इनकार कर दिया. शादी 2016 में हुई थी और दंपत्ति के दो बच्चे- अभिनव (7) और अनुराग (4) अपनी मां के साथ जाने को तैयार नहीं हुए.

पति ने प्रेमी से करा दी पत्नी की शादी

आखिरकार सामाजिक सहमति से आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी अमित शर्मा से अमरगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में करवा दी. इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है.
 

Pratapgarh, UP Pratapgarh News, Pratapgarh News In Hindi
