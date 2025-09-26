PM मोदी ने बताया, अब हर परिवार को 20,000 रुपये का होगा फायदा! जानिए कैसे?

UP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show 2025) में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक दिशा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत जैसे-जैसे आर्थिक रूप से मजबूत होगा, देशवासियों पर टैक्स का बोझ उतना ही कम होता जाएगा. उन्होंने 2017 में लागू किए गए जीएसटी (GST) को आर्थिक मजबूती की दिशा में उठाया गया कदम बताया और कहा कि 2025 में लाए गए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स (GST 2.0) इस प्रक्रिया को और तेज करेंगे.

लोगों को होंगे सीधे 3 फायदे

प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू होने के ठीक 3 दिन बाद आया है. उन्होंने उद्योगपतियों, ट्रेडर्स और निवेशकों से संवाद के दौरान इन बदलावों के महत्व को रेखांकित किया. पीएम मोदी ने कहा, 'अभी तीन दिन पहले ही, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं. GST में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं. सरकार का मानना है कि इन रिफॉर्म्स से कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे. जैसे- GST रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा. टैक्स विवाद कम हो जाएंगे और MSMEs को रिफंड भी तेजी से मिलने लगेगा.

आंकड़ों के साथ समझाया टैक्स बोझ में कमी

प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी के जीवन पर जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव को आंकड़ों के साथ समझाया. उन्होंने 2014 और वर्तमान समय के टैक्स बोझ की तुलना करते हुए कहा- 'अगर कोई परिवार, साल भर में मान लीजिए 2014 में एक लाख रुपये की चीजें खरीदता था, तो उसे उस समय करीब 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था. लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बाद उसी परिवार को सालाना सिर्फ 5-6 हजार रुपये तक टैक्स देना होगा. यानी 25,000 से 5,000 तक की भारी कमी, क्योंकि जरूरत के ज्यादातर सामान पर अब सिर्फ 5% GST हो गया है.'

टैक्स कम होने से लोग करेंगे ज्यादा खरीदारी

प्रधानमंत्री मोदी ने इस आर्थिक दर्शन को भी स्पष्ट किया. सरकार की यह उम्मीद है कि जब आम परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा, तो उनके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा. इससे वे बाजार में ज्यादा खरीद करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी और अंततः अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज होगी. उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि "देशवासियों के आशीर्वाद से GST रिफॉर्म्स का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा.

