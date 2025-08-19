विज्ञापन
रेस्टोरेंट में मुर्गा खाने जाइए तो कपड़े सोच समझकर पहनिए, वरना कुछ यूं हो सकता है 

लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में परसों रात लगभग 9.30 बजे दिनेश शर्मा और सुभाष कन्नौजिया नाम के दो लोग नॉन-वेज ढाबे पर खाना खाने आए थे जब यह घटना हुई.

  • लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में एक नॉन-वेज ढाबे पर भगवा गमछा पहनने के कारण विवाद हो गया.
  • दिनेश शर्मा ने भगवा गमछा पहनकर नॉन-वेज खाना खाया, जिससे नरेंद्र सिंह को आपत्ति हुई.
  • नाराज नरेंद्र सिंह ने दिनेश शर्मा से विवाद शुरू किया, जो मारपीट में बदल गया.
लखनऊ:

अगर आप नॉन-वेज खाने के शौकीन हैं और आपको रंग-बिरंगे कपड़ें पहनने का भी शौक है और अगर आप मार नहीं खाना चाहते तो ये खबर आपके लिए ही है. हुआ यूं कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति के साथ एक रेस्टोरेंट में इसलिए मारपीट हो गई क्योंकि उसने भगवा गमछा पहनकर नॉन-वेज खाना खा लिया. अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला क्या बात हुई. इसलिए चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं. 

क्‍यों आया इतना गुस्‍सा  

लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में परसों रात लगभग 9.30 बजे दिनेश शर्मा और सुभाष कन्नौजिया नाम के दो लोग नॉन-वेज ढाबे पर खाना खाने आए. ढाबे का नाम है केजीएन बाबा का ढाबा. इन दोनों ने कोई नॉन-वेज डिश ऑर्डर किया और खाना खाने लगे. बगल की टेबल पर बैठे नरेंद्र सिंह नाम के शख्‍स को ये बात नागवार गुजरी कि दिनेश शर्मा नाम का व्यक्ति भगवा गमछा पहनकर नॉन-वेज क्यों खा रहा है. 

फिर शुरू हो गई मारपीट 

बस फिर क्या था. नरेंद्र सिंह ने दिनेश शर्मा पर जुबानी हांला बोल दिया. तू-तू मैं-मैं से शुरू हुई बात मारपीट में बदल गई. रेस्टोरेंट के मालिक ने विवाद बढ़ता देख पुलिस को फोन कर दिया. पुलिस आई और दोनों पक्षों को थाने ले गई. पीड़ित दिनेश शर्मा कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था इसलिए उसने तहरीर देने से मना कर दिया. ऐसे में पुलिस ने मारपीट करने को लेकर शांतिभंग की धारा में चालान कर दोनों पक्षों को छोड़ दिया. 

वीडियो हुआ वायरल 

ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. फुटेज में वीडियो भी है और आवाज भी. अब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया. सवाल यही है कि एक आम आदमी अब क्या खाने-पीने से पहले इसका भी ध्यान रखें कि उसने किस रंग का कपड़ा पहना है. जाहिर है सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि एक नॉन-वेज ढाबे में बैठा शख्‍स खुद भी शायद नॉन-वेज खाने आया हो और दूसरे शख्‍स के कंधे पर भगवा गमछा देख उसे पीट दिया. सवाल तो उठेगा कि आखिर ये समाज जा कहां रहा है. 
 

