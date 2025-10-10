यूपी: टूंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, 5 मजदूर घायल; 2 की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के रेलवे जंक्शन स्थित रेस्ट कैंप इलाके में गुरुवार रात को बड़ा हादसा हो गया. निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा उस समय अचानक गिर गया जब उस पर कंक्रीट डाली जा रही थी. हादसे में पांच मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे पर डीएम ने क्या बताया?

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि रेलवे रेस्ट कैंप से रेलवे लाइन पार करने के लिए यह ओवरब्रिज बनाया जा रहा था. इसका अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और अंतिम परत पर कंक्रीट डाली जा रही थी. इसी दौरान शटरिंग नीचे आ गिरी, जिससे ऊपर काम कर रहे मजदूर नीचे दब गए.

5 मजदूरों का इलाज जारी

हादसे में घायल 5 मजदूरों में से चार को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं, कलुआ (50 वर्ष) निवासी हाथरस को गंभीर अवस्था में एफ.एच. मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. रेलवे विभाग के अधिकारी भी तुरंत निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे.

टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर ने बताया कि हादसा निर्माण के दौरान शटरिंग गिरने से हुआ है. घायलों का समुचित उपचार कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज निर्माण का कार्य कर रही कंपनी की जानकारी जुटाई जा रही है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी.

