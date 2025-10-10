यूपी : टूंडला में रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, 5 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर

फिरोजाबा के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के रेलवे जंक्शन स्थित रेस्ट कैंप इलाके में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा उस समय अचानक गिर गया जब उस पर कंक्रीट डाली जा रही थी. हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग और प्रशासनिक टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गईं. मजदूरों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

कैसे हुआ हादसा

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि यह ओवरब्रिज रेलवे रेस्ट कैंप से रेलवे लाइन पार करने के लिए बनाया जा रहा था. अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और अंतिम परत पर कंक्रीट डाली जा रही थी. उसी दौरान शटरिंग गिर गई, जिससे ऊपर काम कर रहे मजदूर नीचे दब गए. हादसे में घायल 5 मजदूरों में से चार को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है. वहीं, कलुआ (50 वर्ष) निवासी हाथरस को गंभीर अवस्था में एफ.एच. मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

किस वजह से हुआ हादसा

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए. रेलवे विभाग के अधिकारी भी तुरंत निरीक्षण के लिए पहुंचे. विधायक प्रेमपाल धनगर ने कहा कि हादसा निर्माण के दौरान शटरिंग गिरने से हुआ है. घायलों का समुचित उपचार कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण का कार्य कर रही कंपनी की जानकारी जुटाई जा रही है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया शटरिंग में गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ है.

कुछ मजदूरों को मामूली चोटें

मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं और कुछ को गंभीर चोटें. सभी को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है. अभी तक किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है. पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर रेस्क्यू कर रही हैं. विधायक ने कहा कि यह एक दुखद घटना है. ओवरब्रिज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ हिस्सों में काम चल रहा था. शटरिंग गिरने की वजह संभवतः बरसात के कारण मिट्टी कमजोर हो जाना हो सकती है.

