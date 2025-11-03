विज्ञापन
नोएडा के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट, जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. टीम यह पता लगाएगी कि पाइपलाइन फटने और शॉर्ट सर्किट की वास्तविक वजह क्या थी और क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं.

नोएडा के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट, जांच में जुटी पुलिस
  • नोएडा के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन ब्लास्ट से अफरा-तफरी मच गई और मरीजों को सुरक्षित निकाला
  • वेंटिलेटर पर भर्ती 45 वर्षीय मरीज की मौत हुई, परिजन बिना शिकायत शव लेकर अपने गृह जनपद बिजनौर लौट गए
  • पुलिस के अनुसार मरीज की मौत ऑक्सीजन पाइपलाइन ब्लास्ट से नहीं, बल्कि कार्डियक अरेस्ट और सेप्सिस के कारण हुई थी
नोएडा:

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-66 स्थित एक निजी हॉस्पिटल में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अस्पताल के वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन अचानक ब्लास्ट हो गई. तेज आवाज और धुआं उठने से मरीज और परिजन घबरा गए. इस दौरान गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत सभी मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. घटना के बाद वेंटिलेटर पर भर्ती 45 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई. हालांकि मृतक के परिजन बिना किसी शिकायत के शव लेकर अपने गृह जनपद बिजनौर लौट गए.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

नोएडा पुलिस ने घटना के बारे में बताया कि मरीज की मौत पाइपलाइन फटने की वजह से नहीं हुई. पुलिस के अनुसार, मार्क हॉस्पिटल में 70 वर्षीय एक मरीज की कार्डियक अरेस्ट और सेप्सिस के कारण मृत्यु हुई थी. मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से पहले दो बार कार्डियक अरेस्ट आ चुका था. अस्पताल स्टाफ ने जंबो सिलेंडर की मदद से मरीज को रिवाइव करने की कोशिश की थी. हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद था और किसी अन्य मरीज को शॉर्ट सर्किट की घटना से नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस ने बताया कि स्थिति पूरी तरह शांत है और मृतक के परिजन अपने घर जा चुके हैं.

जांच के लिए टीम होगी गठित

इस घटना की सूचना अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई थी. गौतमबुद्ध नगर के डिप्टी सीएमओ डॉ. टीकम सिंह ने बताया कि हमें इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. अस्पताल की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई. हम इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर रहे हैं, जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी. मार्क हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. अनुज त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, लेकिन किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हमने तत्काल सभी आठ मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया था. एक मरीज की मौत हुई है जो पहले से गंभीर स्थिति में थे. हमने उनके परिजनों को पहले ही उनकी स्थिति के बारे में बता दिया था.

