यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे में भिड़ीं 7 बसें और 3 कारें, भयानक आग में 4 यात्री जिंदा जले

Road Accident in Mathura: मथुरा में मंगलवार सुबह भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. सात बसों और तीन कारों में ये भयानक टक्कर हुई. सुबह के वक्त जब यात्री बसों में सो रहे थे, तभी ये रोड एक्सीडेंट हुआ. भिड़ंत इतनी तेज थी कि उनमें से कई वाहनों में आग लग गई. हादसे में चार लोगों की जलकर मौत हो गई है. हादसे में घायल कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस टीमें, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कराया.

एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने कहा कि कोहरे के वक्त रात में सात बसें और कई कारें आपस में टकरा गईं. एक्सीडेंट के दौरान चार से ज्यादा बसों में आग लग गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बसों में आग लग गई और कई यात्री इसमें झुलस गए. हादसे के रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो सामने आए हैं. एक घायल ने बताया कि वाहनों की टक्कर के बाद बसों में आग लग गई. हादसे के वक्त यात्री बस में सो रहे थे, तभी सुबह करीब 4 बजे ये दुर्घटना हुई. एसएसपी का कहना है कि घायलों में ज्यादातर की हालत स्थिर है.

यूपी के ज्यादातर जिलों में मंगलवार सुबह से कोहरा छाया हुआ है. सोमवार तक कोहरे का असर शहरों से बाहर हाईवे पर दिखाई दे रहा था, मगर आज लखनऊ समेत ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा देखा जा रहा है. मौसम विभाग का मानना है कि सोमवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हुआ है और हवा का रूख पछुआ होने से कोहरा बढ़ा है.

Mathura Accident

बीते 2 तीन दिनों में यूपी के कई जिलों में हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं. आज ही सुबह मथुरा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ. जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सुबह और रात में घना कोहरा देखा जा सकता है, जिससे सड़कों के साथ साथ रेल यातायात पर असर पड़ सकता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जताई है. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दो लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.