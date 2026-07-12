सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस बार दावा क‍िया है क‍ि‍ आगामी मॉनसून सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी टूट जाएगी. राजभर ने कहा, महिला आरक्षण बिल का जिसने विरोध किया वो पार्टी टूट गई. TMC ने विरोध किया टूट गई. शिवसेना ने विरोध किया टूट गई. राजभर ने कहा, ''22 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, देख लेना समाजवादी पार्टी टूट जाएगी.''

ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में जन संवाद कार्यक्रम में मंच से बोल रहे थे. इसी दौरान उन्‍होंने एक बार फ‍िर से सपा में टूट का दावा क‍िया. ये भी कहा क‍ि समाजवादी पार्टी के वर‍िष्‍ठ नेता राम गोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी में लिख कर दिया है कि हमारे परिवार, हमारे लोगों की जान बचाये रखो, जीतना सांसद चाहिए लिख कर दे देता हूं, ले लेना.

अखि‍लेश यादव को घेरा

इससे पहले ओपी राजभर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफार्म एक्‍स पर भी एक पोस्‍ट क‍िया और बल‍िया में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे द‍िखाने को लेकर जमकर न‍िशाना साधा. उन्‍होंने ल‍िखा, ''मित्र @yadavakhilesh जी, देख रहे हैं न अपने गुंडों की करतूत. बलिया में सैकड़ों की तादाद में आपके गुंडे मेरे खिलाफ सड़क पर उतर आए! क्यों? क्योंकि मैं सच लिख रहा हूं, और सच आपको पच नहीं रहा। यही तो आप लोगों की पुरानी मानसिकता रही है। हमेशा से आप लोग गैर-यादव ओबीसी समाज के प्रति हेय दृष्टि रखते आए हैं.''

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राजभर ने कहा- भगवा फिर भी लहरा के रहेगा

राजभर ने आगे ल‍िखा, ''हम मुर्दाबाद के नारों और काले कपड़ों से विचलित होने वालों में से नहीं हैं. हम तो उस समाज से हैं जिसके मुर्दाबाद के नारे आपके स्वजातीय हमेशा से लगाते आए हैं. रही बात काले कपड़ों की तो हमें काला रंग बहुत पसंद है, दिखाइये जितना दिखा सकते हैं. आप और आपके गुंडों में अगर दम है तो लोकतांत्रिक ढंग से लड़ें. आओ मैदान में, चुनाव में दम दिखाओ. काला लाल हरा जो दिखाना है, दिखा लेना आप लोग. भगवा फिर भी लहरा के रहेगा. और हां...आपके गुंडों के जवाब में अगर जनता सड़क पर उतर आई तो कहीं के नहीं रहोगे.''

'ये योगी सरकार है, गुंडों का इलाज बेहतर ढंग से करना खूब आता है'

उन्‍होंने आगे कहा, ''ओम प्रकाश राजभर सपाई गुंडों से डरने वाला नहीं है. हम तो ज़मीन से आए और ज़मीन पर ही रहते हैं. हमें ऐसे लम्पटों का सामना करना अच्छे से जानता है. संघर्ष से उपजा हूं. समाज की लड़ाई लड़ता आया हूं. अपने गुंडों को संभाल लीजिए महाराज, नहीं तो ये योगी सरकार है, गुंडों का इलाज बेहतर ढंग से करना खूब आता है. असली ओबीसी समाज अब जाग चुका है। नक्काल परेशान हैं.''

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