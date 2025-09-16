विज्ञापन
पिता ने जमीन बेचकर जमा किए थे 13 लाख रुपये,14 साल के बेटे ने ऑनलाइन गेम में गंवाए, बच्चे ने कर लिया आत्महत्या

परिजनों के अनुसार, यश को पढ़ाई के समय मोबाइल पर गेम खेलने से कई बार रोका गया था. ट्यूशन टीचर ने भी उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह गेम की लत छोड़ नहीं पा रहा था. 

  • लखनऊ के धनुवासाड़ गांव में 14 वर्षीय यश कुमार ने ऑनलाइन गेम में पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपये गंवा दिए थे
  • यश ने पैसे की जानकारी मिलते और डांट पड़ने के बाद गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी
  • परिवार के अनुसार यश को पढ़ाई के दौरान मोबाइल गेम खेलने से कई बार रोका गया था लेकिन वह लत छोड़ नहीं पाया
लखनऊ:

ऑनलाइन गेमिंग की लत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामने आया है. मोहनलालगंज इलाके के धनुवासाड़ गांव में कक्षा 6 के छात्र 14 साल के यश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरोप है कि यश ने ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपये गंवा दिए थे. पैसे की जानकारी घरवालों को मिलने और डांट पड़ने के बाद उसने यह कदम उठाया.

जानिए क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता सुरेश कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने दो साल पहले अपनी जमीन बेचकर करीब 13 लाख रुपये यूनियन बैंक, बिजनौर शाखा में जमा किए थे. सोमवार को जब उन्होंने बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराई तो पता चला कि खाते से पूरी राशि गायब है. पूछताछ में बेटे यश ने स्वीकार किया कि उसने यह रकम ऑनलाइन गेम में हार दी. पिता ने जब बेटे को डांटा और उसे समझाने की कोशिश की, तो वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया. थोड़ी देर बाद परिवारवालों ने देखा कि उसने फांसी लगा ली.

पढ़ाई के दौरान भी खेलता था मोबाइल गेम

परिजनों के अनुसार, यश को पढ़ाई के समय मोबाइल पर गेम खेलने से कई बार रोका गया था. ट्यूशन टीचर ने भी उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह गेम की लत छोड़ नहीं पा रहा था. आखिरकार इसी लत ने उसकी जान ले ली.

पुलिस कर रही है जांच

घटना की जानकारी मिलते ही मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थानाध्यक्ष ने कहा कि यह मामला ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

