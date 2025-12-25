विज्ञापन
पालतू कुत्ते की बीमारी से परेशान थी लड़कियां, परिजनों का दावा- सगी बहनों ने फिनायल पीकर दे दी जान

पुलिस के अनुसार घटना लखनऊ के दौडा की है. पुलिस ने मृतक बहनों की पहचान राधा सिंह और जिया सिंह के रूप में की गई है. पीड़ित परिजनों के अनुसार दोनों बहने पालतू कुत्ते से काफी प्यार करती थीं.

  • लखनऊ के दौडा इलाके में दो सगी बहनों ने अपने बीमार पालतू कुत्ते के कारण फिनायल पीकर आत्महत्या की
  • दोनों बहनें लंबे समय से डिप्रेशन में थीं और उनका इलाज 2014 से चल रहा था
  • घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था, और बहनों ने फिनायल पीने के बाद मां को सूचना दी
लखनऊ:

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दो सगी बहनों ने फिनायल पीकर सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका पालतू कुत्ता बीते लंबे समय से बीमार चल रहा था. हालांकि, ये दावा मृतक लड़की के परिजनों ने किया है. बताया जा रहा कि जिस समय ये घटना हुई उस दौरान घर पर कोई नहीं था. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों बहनें बीते लंबे समय से डिप्रेशन में थी. उनका इलाज भी चल रहा था.

परिजनों को दोनों बहनों के फिनायल पीने की जानकारी मिली तो दोनों तो आनन-फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों की टीम ने एक मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे बहन की मौत इलाज के दौरान हो गई. पुलिस ने दोनों बहनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

पुलिस के अनुसार घटना लखनऊ के दौडा की है. पुलिस ने मृतक बहनों की पहचान राधा सिंह और जिया सिंह के रूप में की गई है. पीड़ित परिजनों का दावा है कि दोनों बहने अपने पालतू कुत्ते से काफी प्यार करती थीं. जिसकी तबीयत खराब चल रही थी. कुत्ते का काफी इलाज कराया लेकिन वह ठीक होने की स्थिति में नहीं था. जिसको लेकर दोनों डिप्रेशन में थी.

बुधवार को सुबह 11 बजे मां गुलाब देवी ने उन्हें दुकान से सामान लेने भेजा था. वहां से लौटने पर उन्होंने मां को बताया कि फिनायल पी लिया है. जिस पर मां ने भाई को सूचना दी. इसके बाद दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया. वहां डॉक्टर ने राधा को मृत घोषित कर दिया जबकि जिया की इलाज के दौरान मौत हो गई. दोनों ने ग्रेजुएशन कर रखा था. 2014 से दोनों बहनों का इलाज चल रहा था.

