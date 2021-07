दलित महिला मजदूर के क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनने पर CM योगी ने कहा- यही है लोकतंत्र की सुंदरता

मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ' उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र ''सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास'' को निरंतर चरितार्थ कर रही है. गीता जी का क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बनना प्रदेश की भाजपा सरकार की वंचित वर्ग के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है.'

वहीं, वहीं, बहराइच से मिली रिपोर्ट के अनुसार, बेलवा पदुम निवासी गीता देवी शनिवार को निर्विरोध क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनी गईं. उनके पति पवन कुमार मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं और गांव में मजदूर के रूप में काम करते हैं. गांव में उनके पास चार बीघा कृषि भूमि और एक कमरे वाला घर है. गीता 12वीं पास हैं और रोजी-रोटी कमाने के बाद बचे समय में सामाजिक कार्य करती हैं और कोरोना महामारी के दौरान जनसेवा के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं.

गीता को क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया और बाद में निर्विरोध क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुना गया.प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर गीता ने कहा, "मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगी. मैं सभी गांवों में सड़क बनवाने की कोशिश करूंगी."

जिस गांव से गीता देवी बीडीसी सदस्य चुनी गईं उस गांव के प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका प्रीति समय मिश्र ने सोमवार को को बताया कि 'कोरोना काल में जब गांव में कैंप लगाकर सेवा कार्य किया जा रहा था तब गीता देवी ने कोरोना योद्धा के रूप में अपनी जान की परवाह किये बिना गांव और आसपास के लोगों की मदद की.'

इस बीच, भदोही से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सुरयावा ब्लॉक प्रमुख पद पर एक महिला श्रमिक अनीता गौतम निर्विरोध चुन ली गईं. अनीता और उनके पति राजेश गौतम जिले के भदोही शहर के भाजपा विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी के चौगुना गांव स्थित आवास में घरेलू कामकाज करते हैं.

विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में अनीता और उनके पति मनरेगा के तहत एक तालाब खुदाई में मज़दूरी करते हैं. पार्टी ने अनीता को सुरयावा ब्लॉक प्रमुख पद के लिये अपना उम्मीदवार बनाया था. अनीता गौतम का पर्चा दाखिल करने खुद विधायक भी साथ गए थे. इस ब्लॉक पर किसी और ने पर्चा नहीं भरा था. जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने कलक्ट्रेट सभागार में अनीता गौतम को सुरयावा ब्लॉक प्रमुख पद पर निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा है.

