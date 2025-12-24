प्रतिदिन एक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, NTPC ग्रेटर नोएडा में लगाने वाला है बड़ा प्लांट

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ग्रेटर नोएडा में एक टन प्रतिदिन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी. कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि यह परियोजना एनटीपीसी की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस (एनईटीआरए) के माध्यम से स्थापित की जाएगी.

एनईटीआरए ग्रेटर नोएडा स्थित अपने परिसर में प्लाज्मा गैसीकरण आधारित हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी. यह संयंत्र प्रतिदिन एक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा.

कंपनी ने कहा कि उन्नत प्लाज्मा गैसीकरण तकनीक अपशिष्ट को टार-मुक्त सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करेगी, जिसे आगे पीएसए/मेम्ब्रेन तकनीक का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रसंस्कृत किया जाएगा. विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनटीपीसी देश की एक चौथाई बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और इसकी स्थापित क्षमता 85 गीगावाट से अधिक है.