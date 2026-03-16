नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के पहले गुड न्यूज, 6 लेन के एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड का मिला तोहफा

Noida Airport Udghatan Latest News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इस माह के अंत में हो सकता है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह जेवर एयरपोर्ट को भी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी देने के लिए नए प्रोजेक्ट लांच कर रही है. इस बीच नोएडा में नए एलिवेटेड रोड और 6 लेन के एक्सप्रेसवे का ऐलान भी किया गया है. ये चिल्ला एलिवेटेड रोड से सेक्टर 94 तक जाएगा. इससे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी राहत मिलेगी.नोएडा विकास प्राधिकरण ने महामाया फ्लाईओवर के नजदीक चिल्ला एलिवेटेड रोड को सेक्टर 94 के गोलचक्कर तक लिंक करने के लिए ये एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान तैयार किया है.

नोएडा प्राधिकरण का ये प्रस्तावित एलिवेटेड रोड मैजेंटा लाइन मेट्रो ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा. इस ट्रैक की ऊंचाई करीब 17 मीटर है. नया एलिवेटेड रोड 22 मीटर तक की ऊंचाई से गुजरेगा.इससे मेट्रो लाइन के ऊपर से रोड सेक्टर 94 गोलचक्कर से सीधे बिना किसी झंझट के चलती रहेगी.

यमुना एक्सप्रेसवे तक ट्रैफिक आसान

इससे दिल्ली और नोएडा के ट्रैफिक जाम से बचते हुए यमुना एक्सप्रेसवे तक जाना आसान हो जाएगा, जिससे नोएडा एयरपोर्ट जाने वालों को भी फायदा होगा. एलिवेटेड रोड की लंबाई दो किमी से कुछ ज्यादा होगी. चिल्ला एलिवेटेड रोड से उतरने वाले रैंप से ये शुरू होगा. नोएडा में फिल्म सिटी रूट पर भी भारी ट्रैफिक जाम सुबह और शाम के वक्त रहता है. वहां भी 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड तैयार हो रहा है.ये मयूर विहार फ्लाईओवर से जुड़ते हुए महामाया फ्लाईओवर तक जाएगा.

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यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली की कनेक्टिविटी

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पीक ऑवर में काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है. लिहाजा नोएडा अथॉरिटी ने महामाया फ्लाई ओवर के पास चिल्ला एलिवेटेड रोड से सेक्टर 94 गोल चक्कर तक ये नया एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव किया है. इससे काफी संख्या में वाहन ऊपर से गुजर जाएंगे. नोएडा के सेक्टर 94 से सेक्टर 150 तक सिक्स लेन का 31 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भी तैयार होना है. इससे दिल्ली और नोएडा के यात्री बिना ट्रैफिक जाम यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचेंगे. इन नए प्रोजेक्ट से जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना आसान हो जाएगा.

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नोएडा में भारी ट्रैफिक जाम

दिल्ली के मयूर विहार से नोएडा प्रवेश मार्ग पर ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है. नोएडा फिल्म सिटी और महामाया फ्लाईओवर से गुजरते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक ये रास्ता जाता है.लेकिन इस बिजी रूट पर ट्रैफिक की वजह से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक वाहन रेंगते रहते हैं. इन दोनों नए प्रोजेक्ट से दिल्ली से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे तक जाना आसान हो जाएगा.

