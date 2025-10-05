विज्ञापन
दबिश देने जा रहा हूं... महिला सिपाही संग पिकनिक पर निकले दारोगा, पत्नी ने खोल दिया कच्चा चिट्ठा

ग्रेटर नोएडा की बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने अपने पति, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) के पद पर तैनात हैं, पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

  • नोएडा में महिला ने अपने पुलिस उप निरीक्षक पति पर महिला कांस्टेबल के साथ अवैध संबंध और मारपीट का आरोप लगाया
  • महिला का दावा है कि पति शराब के नशे में रहते हुए लगातार मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं
  • महिला ने पति और महिला कांस्टेबल के आपत्तिजनक फोटो सबूत पुलिस को सौंपे हैं और सुरक्षा की मांग की है
ग्रेटर नोएडा की बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने अपने पति, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) के पद पर तैनात हैं, पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि उनके पति, नीरज सिंह, का एक महिला कांस्टेबल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते वह उनके साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं.

अवैध संबंध का आरोप और मारपीट

बिसरख कोतवाली में दी गई तहरीर (शिकायत) में महिला ने बताया कि उन्हें जून माह में पति के अवैध संबंध का पता चला. महिला के अनुसार, तब से उनके पति नीरज सिंह शराब पीकर उनके साथ अक्सर मारपीट करते हैं. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति अक्सर 'दबिश देने' के नाम पर उसी महिला कांस्टेबल के साथ उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों जैसे हल्द्वानी, मसूरी और हरिद्वार घूमने जाते हैं. 

पीड़ित महिला ने दावा किया है कि उनके पास पति और महिला कांस्टेबल के आपत्तिजनक फोटो सबूत के तौर पर मौजूद हैं. उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग करते हुए पति और महिला कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है.

पुलिस ने लिया संज्ञान, विभागीय जांच शुरू

इस मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. मीडिया सेल प्रभारी सुबोध कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उप निरीक्षक नीरज कुमार और महिला कांस्टेबल, दोनों ही पूर्व में नोएडा थाना सेक्टर-24 में अलग-अलग मामलों में निलंबित चल रहे थे. 

सुबोध कुमार ने बताया कि नीरज कुमार वर्तमान में भी निलंबित हैं. दोनों इस समय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं. पुलिस ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह मामला पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठाता है. उच्चाधिकारियों द्वारा मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है. 

