नोएडा के नाले में मिली सिर और हाथ कटी महिला की लाश, पुलिस ने जताया इस बात का शक

दिल्ली से सटे हाई-प्रोफाइल नोएडा के पॉश सेक्टर-108 इलाके में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सेक्टर-82 कट के पास एक नाले में एक अज्ञात महिला का सिर और दोनों हाथ कटी हालत में शव बरामद हुआ. इस सनसनीखेज घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एक्शन में है.

पहचान छिपाने के लिए की गई क्रूरता

स्थानीय लोगों द्वारा शव देखे जाने की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-39 पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने तत्काल शव को नाले से बाहर निकलवाया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शव के दोनों हाथों की हथेलियां (फिंगरप्रिंट्स वाले हिस्से) और सिर पूरी तरह से कटे हुए पाए गए हैं. पुलिस आशंका जता रही है कि हत्यारों ने मृतका की पहचान छिपाने के उद्देश्य से इस क्रूरता को अंजाम दिया है. यह भी माना जा रहा है कि हत्या कहीं और की गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए नोएडा के इस नाले में फेंका गया.

पुलिस ने बताया, "घटना की सूचना के सुबह सेक्टर-82 कट के पास नाले में शव दिखाई देने से मिली. पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच में मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. हम मृतका की शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है."

जांच के लिए बनी विशेष टीम, CCTV खंगाले जा रहे

इस गंभीर और सनसनीखेज मामले को देखते हुए, पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया है. पुलिस अब मृतका की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी की शिकायतों की भी जांच कर रही है. इसके साथ ही, पुलिस टीम आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि कोई सुराग मिल सके और हत्यारों तक पहुंचा जा सके.