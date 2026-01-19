विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की डूबकर मौत पर SDM से NDTV ने पूछा सवाल, बस इतना बोले- जांच होगी और चल दिए

ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज को डूबकर हुई मौत मामले में प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं. सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम से जब एनडीटीवी ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा- मामले की जांच हो रही है.

इंजीनियर युवराज की मौत मामले पर एसडीएम से सवाल.

नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर मामला गरमाता नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है. वहीं, नोएडा अथॉरिटी के CEO एम लोकेश को हटा दिया गया है. सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए एडीजी जोन मेरठ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट मांगी है. हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने जेई को सस्पेंड कर दिया है. अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है. संबंधित बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है.

सोमवार को मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

दूसरी ओर सोमवार को घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ-साथ मीडियाकर्मियों की मौजूदगी देखी गई. नोएडा जैसे हाईटेक शहर में पानी में डूबे कार में सवार शख्स को बचाने पहुंची टीम के पास दो घंटे से ज्यादा का समय था, लेकिन उसके बाद भी इंजीनियर को बचाया नहीं जा सका. यह हादसा प्रशासनिक चूक और सिस्टम की बड़ी गलती कही जा रही है. 

सोमवार को मौके पर पहुंचे ग्रेटर नोएडा के SDM आशुतोष गुप्ता से जब NDTV ने यही सवाल पूछा तो वो बार-बार केवल बस यही बोलते दिखे कि जांच होगी. उन्होंने यह भी कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मामले की जांच की जा रही है.  

27 साल के इंजीनियर युवराज की हुई मौत

मालूम हो कि नोएडा में 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम तथ्य उजागर हुए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, युवराज की मौत दम घुटने से हुई है. इसके साथ ही रिपोर्ट में हार्ट फेलियर/कार्डियक अरेस्ट को भी मौत का कारण बताया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि युवराज की जान कार्डियक अरेस्ट के चलते गई. जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार रात की है जब नोएडा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी. जिस बेसमेंट में युवराज की कार गिर गई थी, वहां पानी भरा हुआ था और वह पानी बर्फ की तरह ठंडा बताया जा रहा है. हादसे के बाद युवराज काफी देर तक ठंडे पानी में भीगा रहा.

दो घंटे तक पानी के बीच फंसी कार से मदद मांगता रहा युवराज

बताया जा रहा है कि वह लगभग दो घंटे तक पानी के बीच फंसी अपनी कार पर खड़ा रहकर मदद का इंतजार करता रहा. इस दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. पुलिस सूत्रों का कहना है कि लंबे समय तक ठंडे पानी के संपर्क में रहने, अत्यधिक ठंड और मानसिक तनाव के कारण युवराज की तबीयत बिगड़ गई.

आशंका जताई जा रही है कि मदद में हो रही देरी से वह घबराहट का शिकार हो गया और इसी घबराहट के बीच उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने और हार्ट फेलियर दोनों कारण दर्ज किए गए हैं.

