विज्ञापन
विशेष लिंक

23 साल जेल में, फिर भी 'दूल्हा'... नीतीश कटारा के दोषी विकास की दुल्हनिया कौन?

Nitish Katara Murder Case : विकास यादव नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी हैं. उन्होंने पैरोल पर आकर हर्षिका यादव से शादी की.

Read Time: 2 mins
Share
23 साल जेल में, फिर भी 'दूल्हा'... नीतीश कटारा के दोषी विकास की दुल्हनिया कौन?
  • पूर्व सांसद डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने गाजियाबाद के राजनगर स्थित आवास पर एक सादे समारोह में शादी की.
  • विकास यादव नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी पाए गए थे और पैरोल पर आकर हर्षिका यादव से विवाह किया.
  • विकास यादव की पत्नी हर्षिका यादव शिकोहाबाद से स्नातक हैं और एमसीए की पढ़ाई कर रही हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजियाबाद:

पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश के बाहुबली डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने गाजियाबाद के राजनगर स्थित अपने आवास पर शादी की. यह शादी एक सादे समारोह में हुई, जिसमें परिवार के लोग ही मौजूद थे. विकास यादव के चचेरे भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस शादी की जानकारी दी. विकास यादव नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी हैं. उन्होंने पैरोल पर आकर हर्षिका यादव से शादी की.

Nitish Katara Murder Case : विकास यादव की पत्नी हर्षिका कौन?

विकास यादव की पत्नी, हर्षिका यादव, एक शिक्षित पृष्ठभूमि से आती हैं. उन्होंने शिकोहाबाद से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और फिलहाल वह एमसीए की पढ़ाई कर रही हैं. उनके पिता, उदयराज सिंह, शिकोहाबाद के एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं.

Nitish Katara Murder Case : क्या है नीतीश कटारा हत्याकांड

विकास यादव उत्तर प्रदेश के नेता डी. पी. यादव के बेटा हैं. विकास यादव के चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी. विकास यादव और विशाल यादव बहन भारती यादव के साथ कटारा के कथित संबंधों के खिलाफ थे. दरअसल साल 1998 में नीतीश कटारा ने गाजियाबाद के एक कॉलेज में एमबीए के लिए एडमिशन लिया. इसी कॉलेज में उसकी दोस्ती भारती नाम की लड़की से हो गई. भारती डीपी यादव की बेटी थी और काफी संपन्न परिवार से आती थीं. कॉलेज के दिनों में दोनों अच्छे दोस्त थे और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई. ये दोनों एक दूसरे से शादी का प्लान कर रहे थे. हालांकि भारती के भाई विकास और चचेरे भाई विशाल को ये रिश्ता पसंद नहीं था. 

16 फरवरी 2002 को भारती के दोस्त की शादी में नीतीश भी शामिल हुआ था. लेकिन रात करीब 12 बजे के बाद से नीतीश गायब हो गया. उसे विकास यादव और विशाल यादव के साथ आखिरी बार देखा गया था. उसका जला हुआ शव मिला था.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
DP Yadav, Vikas Yadav, Nitish Katara Murder Case, Harshika Yadav, Vikas Yadav's Marriage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com