नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी 50 साल के विकास यादव ने रचाई 28 साल की हर्षिका से शादी

यूपी के बाहुबली के बेटे और नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपी विकास यादव की शादी घर पर हुई. विकास के ताऊ के लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी. पूर्व सांसद और यूपी के बाहुबली डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव की आज हर्षिका यादव के साथ शादी संपन्न हुई. गाजियाबाद के राजनगर स्थित उनके आवास पर पारिवारिक लोगों की उपस्थिति में एक सादे समारोह में यह शादी संपन्न हुई.

विकास यादव नीतीश कटारा हत्याकांड के मामले में जेल में बंद हैं. वह मौजूदा समय में पैरोल पर बाहर हैं. विकास की पैरोल पहले ही खत्म हो रही थी, लेकिन शादी के नाम पर उसकी कोर्ट ने पैरोल बढ़ा दी है. विकास के ताऊ श्याम सिंह यादव के बेटे विक्रांत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है. विकास यादव और उसके रिश्ते का भाई विशाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने 17 फरवरी 2002 को गाजियाबाद में नीतीश कटारा की हत्या कर दी थी.

बताया जाता है कि नीतीश एक आईएएस अधिकारी के बेटे थे और अपने कॉलेज की सहपाठी भारती यादव से उनकी दोस्ती थी. भारती यादव डीपी यादव की बेटी हैं, यही दोस्ती विकास और विशाल को पसंद नहीं थी. भारती की भी शादी कई साल पहले बड़े ही धूमधाम से हो चुकी है.

2008 में ट्रायल कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसी हत्याकांड में बाद में सिद्धार्थ वोहरा का नाम जोड़ा गया. उसे भी साल 2011 में आजीवन कारावास मिला था. इसके बाद 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह सजा बरकरार रखी थी.

कौन हैं विकास की पत्नी हर्षिका

विकास यादव की दुल्हन हर्षिका फिरोजाबाद की रहने वाली हैं. बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 28 साल है. वहीं विकास यादव की उम्र 50 साल है. हर्षिका ने शिकोहाबाद से स्नातक की पढ़ाई की है, तथा वह वर्तमान समय में एमसीए कर रही है। हर्षिका के पिता उदयराज सिंह शिकोहाबाद में स्थित एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं.