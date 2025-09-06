विज्ञापन
विशेष लिंक

Exclusive: मुलायम के परिवार से हैं.. डीपी यादव ने बहू हर्षिका के बारे में क्या बताया, जानिए

डीपी यादव ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का एक खेल है. तरह-तरह के षडयंत्र राजनीति में होते रहते हैं. मैं भी एक षडयंत्र का शिकार था, लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया.

Read Time: 3 mins
Share
Exclusive: मुलायम के परिवार से हैं.. डीपी यादव ने बहू हर्षिका के बारे में क्या बताया, जानिए
  • विकास यादव की शादी उनके घर पर इसलिए हुई क्योंकि कोर्ट ने उन्हें घर पर रहने का आदेश दिया था.
  • विकास की पत्नी हर्षिका यादव शिकोहाबाद की रहने वाली हैं और वे बीएससी, बीएड कर चुकी हैं तथा एमएससी कर रही हैं.
  • विकास यादव 23 साल से जेल में हैं और उनकी सजा पूरी होने में लगभग दो साल और बाकी हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

डीपी यादव फिर चर्चा में हैं. इस बार चर्चा हुई उनके बेटे विकास यादव की. एनडीटीवी ने उनसे बात कर जाना कि आखिर क्यों विकास यादव की शादी इतनी सादगी से की गई. उनकी बहू कौन हैं, कितनी पढ़ी-लिखी हैं और विकास यादव की सजा कब पूरी होगी? इसके साथ ही सजा पूरी होने के बाद विकास आगे क्या करेंगे? क्या वो राजनीति में आएंगे?

शादी घर पर क्यों हुई

Latest and Breaking News on NDTV

डीपी यादव ने बताया कि विकास को अपनी मां की गंभीर बीमारी का ऑपरेशन कराने के लिए न्यायालय ने बेल दिया. उसकी मां अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं. इसीलिए शादी राजनगर निवास स्थान पर हुई. एक महीने पहले सगाई हो गई थी और कल शादी हो गई. घर में शादी इसलिए हुई क्योंकि कोर्ट ने विकास को घर पर रहने का ऑर्डर दिया था. मां की भी इच्छा थी कि बेटे की सगाई और शादी उनके सामने हो. शादी में परिवार के सभी लोग मौजूद थे. 

हर्षिका यादव कितनी पढ़ी-लिखी

हर्षिका यादव शिकोहाबाद की रहने वाली हैं. उनके पिता का नाम उदयराज सिंह यादव है. वहां कॉलेज में वह प्रिंसिपल हैं. ये लोग मुलायम सिंह के परिवार से आते हैं. बहू ने बीएससी, बीएड किया है. अभी एमएससी कर रही हैं. एक अच्छी पढ़ी-लिखी बच्ची हैं. एक अच्छा पढ़ा-लिखा और सभ्य परिवार है. विकास की मां ने उसे पसंद किया है. 

विकास आगे क्या करेंगे

Latest and Breaking News on NDTV

विकास एक पढ़ा-लिखा नौजवान है. उसने बीटेक किया हुआ है. एमबीए भी है. वो खुद तय करेगा कि उसे आगे क्या करना है. वो समझदार बच्चा है. मैं तो ये चाहूंगा कि वो राजनीति में आए लेकिन आखिरी फैसला विकास और उनकी पत्नी आपस में मिलकर करेंगे कि उन्हें क्या करना है. विकास 23 साल से जेल में बंद हैं और उनकी सजा में लगभग 2 साल और बचे हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो दो साल बाद जेल से बाहर आ जाएंगे. हम ईश्वर में मानने वाले लोग हैं.

परिवार आर्य समाजी

रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप भी एक अलग मामले में जेल में थे. आप और विकास दोनों जेल में बंद थे तो परिवार कैसे रहा? तो डीपी यादव ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का एक खेल है. तरह-तरह के षडयंत्र राजनीति में होते रहते हैं. मैं भी एक षडयंत्र का शिकार था, लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया. हमने ना तो कोई अपराध किया है और ना ही अपराधी हैं. मेरे पिता तेजपाल स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे. आजादी के आंदोलन में उन्होंने जेल काटी. महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू के हर आंदोलन में उन्होंने भाग लिया. हमारा परिवार आर्य समाजी है. कोई भी काम शुरू करने से पहले हवन और यज्ञ करते हैं. मैंने 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है. मेरे नोएडा वाले स्कूल में 15,00 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. हमारे अन्य स्कूलों में करीब 18,000 बच्चे पढ़ते हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dp Yadav, Dp Yadav Interview, Dp Yadav Son Vikash Yadav, Who Is Harshika Yadav, Vikash Yadav Harshika Yadav Marriage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com