अलग-अलग धर्म के थे प्रेमी-प्रेमिका, लड़की के भाइयों ने फावड़े से काटकर गड्ढे में दबाया, दहल गया मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव उमरी सब्जीपुर में 'झूठी शान' के नाम पर एक प्रेमी जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सऊदी अरब से लौटे अरमान और पड़ोस में रहने वाली काजल को मौत के घाट उतारने का आरोप काजल के ही दो सगे भाइयों पर लगा है.

रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की पूरी कहानी

NDTV की टीम को ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के अनुसार, यह महज एक हत्या नहीं बल्कि क्रूरता की पराकाष्ठा थी. स्थानीय निवासियों ने बताया कि आरोपियों ने पहले अरमान और काजल के हाथ-पैर बांधे ताकि वे विरोध न कर सकें। इसके बाद, धारदार फावड़े से वार कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। साक्ष्य छिपाने के लिए हत्यारों ने दोनों के शवों को पास के ही एक गड्ढे में दबा दिया था.

ऐसे खुला दोहरे हत्याकांड का राज

मामले का खुलासा तब हुआ जब अरमान के पिता अपने बेटे की तलाश करते हुए थाने पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की तहरीर दी. पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती गई. पुलिस को पता चला कि जिस वक्त से अरमान गायब है, उसी समय से पड़ोस की काजल भी लापता है. शक की सुई काजल के भाइयों की ओर घूमी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. कड़ी पूछताछ में दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उस जगह की निशानदेही की जहां उन्होंने शवों को दफन किया था.

प्यार, सऊदी और 'ऑनर किलिंग'

मृतक अरमान सऊदी अरब में काम करता था और करीब चार महीने पहले ही छुट्टी पर अपने गांव लौटा था. इसी दौरान उसकी नजदीकियां पड़ोस में रहने वाली काजल से बढ़ गईं. दोनों के बीच प्रेम संबंध की खबर जब काजल के परिवार को हुई, तो उन्होंने इसे अपनी साख और इज्जत पर हमला माना. दरअसल, दोनों ही प्रेमी अलग-अलग समुदाय से थे. इसी चक्कर में इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

