वर्जिनिटी टेस्ट कराओ, तभी... मदरसा ने नाबालिग लड़की के मां-बाप से क्यों रखी ऐसी शर्त?

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक मदरसे पर बेहद गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. पाकबड़ा इलाके के जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे पर चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी 13 साल की बेटी को अगली कक्षा में प्रवेश देने के लिए मदरसा प्रबंधन ने 'वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट' कराने की शर्त रखी.

प्रवेश के लिए रखी गई 'वर्जिनिटी टेस्ट' की शर्त

चंडीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मदरसा प्रबंधन ने उनकी नाबालिग बेटी का वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट कराने की शर्त रखी थी.

परिजन का ऐतराज़ और अभद्रता का आरोप

परिजन का कहना है कि जब उन्होंने इस अजीब और आपत्तिजनक शर्त पर ऐतराज़ जताया, तो मदरसे के लोगों ने उनसे अभद्रता की और बच्ची की टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) निकालने की धमकी दी.

परिजन ने बताया, "हमसे कहा गया कि बेटी का मेडिकल टेस्ट कराओ, तभी एडमिशन मिलेगा. जब हमने मना किया तो टीसी देने की धमकी दी." परिजनों ने पुलिस को वह दस्तावेज़ भी सौंपा है, जिसमें मेडिकल टेस्ट का ज़िक्र लिखा हुआ है. उनका कहना है कि इस तरह की मांग बेहद आपत्तिजनक है और बच्ची के मानसिक अधिकारों का उल्लंघन है.

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया, "मामले की जांच कराई जा रही है. तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी." फिलहाल पुलिस इस पूरे संवेदनशील मामले की छानबीन कर रही है और तथ्यों के सामने आने का इंतज़ार है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.