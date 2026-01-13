सगी बेटी का मां ने कराया गैंगरेप, फिर धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव, दर्दनाक है यूपी की ये कहानी

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. मझौला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती ने अपनी सगी मां और एक युवक सहित छह लोगों पर सामूहिक बलात्कार और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की मां और मुख्य आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता और उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई. शिकायत के अनुसार, यह घिनौना खेल पिछले काफी समय से चल रहा था. आरोप है कि पीड़िता की मां ने ही एक अन्य युवक के साथ मिलकर साजिश रची और अपनी नाबालिग बेटी को शारीरिक शोषण की ओर धकेला. पीड़िता का कहना है कि उसे डराया-धमकाया गया और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई.

धर्म परिवर्तन और आर्थिक लालच का खेल

शिकायत में पीड़िता के पिता ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि परिवार पर धर्म परिवर्तन करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. आरोपियों द्वारा परिवार को आर्थिक लालच (पैसों का प्रलोभन) भी दिया गया ताकि वे चुप रहें और उनकी शर्तें मान लें. जब पीड़िता और उसके पिता ने इसका कड़ा विरोध किया, तो उन्होंने पुलिस की शरण लेने का फैसला किया.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए मझौला थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर 6 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, धर्मांतरण विरोधी कानून और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक का बयान में कहा, "हमने मुख्य आरोपी युवक और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य चार आरोपियों की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी."