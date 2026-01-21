विज्ञापन
मुरादाबाद में 3 दिन से लापता प्रेमी युगल की मंदिर के पास मिली लाश, तनाव के बीच गांव में PAC तैनात

यूपी के मुरादाबाद जनपद में तीन दिन से लापता प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई. इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया है. जिस कारण ऐहतियातन पुलिस टीम की तैनाती गांव में की गई है.

मुरादाबाद में 3 दिन से लापता प्रेमी युगल की मंदिर के पास मिली लाश, तनाव के बीच गांव में PAC तैनात
प्रेमी युगल की फाइल फोटो.
मुरादाबाद:

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रेमी-प्रेमिका के शव मिलने की घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. मामला पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव का है, जहां तीन दिन से लापता प्रेमी-युगल के शव गांव से कुछ दूरी पर मंदिर के पास बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान काजल और मुस्ताक के रूप में हुई है. दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे. बताया जा रहा है कि दोनों तीन दिन पहले एक साथ घर से निकले थे और तभी से लापता थे.

हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस की तैनाती

बुधवार को जब प्रेमी युगल की लाश मिली तो गांव में तनाव का माहौल बनने लगा. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला. कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी को गांव में तैनात किया गया. वरिष्ठ अधिकारियों को भी तत्काल सूचना दी गई. एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी की.

घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया. टीमों ने देर रात तक मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

ग्रामीणों के मुताबिक दोनों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है. मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. 

एसएसपी ने क्या बताया

मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल ने बताया कि घटना पाकबड़ा थाना क्षेत्र में उमरी सब्जीपुर गांव की है. बुधवार शाम एक व्यक्ति ने थाने पहुंचकर अपने बेटे की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी. पुलिस अभी इस मामले में जांच कर ही रही थी कि गुरुवार सुबह इसी गांव के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को देकर बेटी को तलाश करने की मांग की. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

