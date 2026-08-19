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'ये कोई रैली नहीं है...', दिशा बैठक में भिड़े कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा व‍िधायक आशु मल‍िक, VIDEO

सहानपुर में द‍िशा बैठक के दौरान सवाल पूछने की अनुमति और समय को लेकर कांग्रेस सांसद इमराम मसूद और सपा व‍िधायक आशु मल‍िक के बीच तीखी बहस का वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर भी वायरल हो रहा है.

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'ये कोई रैली नहीं है...', दिशा बैठक में भिड़े कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा व‍िधायक आशु मल‍िक, VIDEO
द‍िशा बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बहस.

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिशा बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक आपस में भीड़ गए. सवाल पूछने की अनुमति और समय को लेकर दोनों नेताओं में बहस हो गई. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा क‍ि चेयर से अनुमति लेकर सवाल पूछें? इस पर आशु मलिक ने कहा क‍ि ये दिशा की बैठक है, कोई रैली नहीं है.

इमरान मसूद ने कहा क‍ि यहां नियम के मुताबिक ही सब चलेगा तो आशु मलिक ने जवाब द‍िया क‍ि सवाल मेरा है, जवाब से संतुष्ट नहीं हूं. आशु मलिक ने कहा, हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? 

दोनों के बीच द‍िखी नाराजगी

सहारनपुर के विकास भवन सभागार में मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता सांसद इमरान मसूद ने की. बैठक के दौरान सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच जमकर कहासुनी हुई. कभी 'पहले बोलने' तो कभी 'लो आप ही बोल लो' जैसे अंदाज में दोनों के बीच नाराजगी के स्वर सुनाई दिए.

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