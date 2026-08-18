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क्लिनिक में लटकी मिली महिला डॉक्टर की लाश, मेरठ में 7 महीने पहले शादी, 10 लाख के 'चक्कर' की जांच कर रही पुलिस

मेरठ के पल्लवपुरम स्थित एक क्लिनिक में 26 वर्षीय महिला डॉक्टर खुशहाली का शव फंदे से लटका मिला. परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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क्लिनिक में लटकी मिली महिला डॉक्टर की लाश, मेरठ में 7 महीने पहले शादी, 10 लाख के 'चक्कर' की जांच कर रही पुलिस
मेरठ में महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत, क्लिनिक में फंदे से लटका मिला शव
मेरठ:

मेरठ के पल्लवपुरम फेस-2 क्षेत्र में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर नामक क्लिनिक में 26 वर्षीय डॉक्टर खुशहाली का शव फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाए. परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न तथा हत्या का आरोप लगाया है. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फोरेंसिक जांच के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा.

क्लिनिक में मिला शव

जानकारी के अनुसार, खुशहाली का क्लिनिक पल्लवपुरम फेस-2 स्थित आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर में संचालित था. रविवार सुबह वह करीब 6:15 बजे अपने मायके से क्लिनिक के लिए निकली थीं. बताया गया कि सुबह करीब 10:30 बजे उनका भाई रजत क्लिनिक पहुंचा. वहां कमरे के अंदर खुशहाली का शव फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

Meerut Woman Doctor Death: शादी की तस्वीर

सात महीने पहले हुई थी शादी

परिजनों के मुताबिक, खुशहाली की शादी करीब सात महीने पहले टीपीनगर निवासी आयुर्वेद चिकित्सक मयंक चौधरी से हुई थी. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था. परिवार का दावा है कि आर्थिक मामलों को लेकर लगातार तनाव बना हुआ था.

लोन के दबाव का आरोप

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति ने दोनों के नाम पर 10 लाख रुपये से अधिक का लोन लिया था. इसके बाद खुशहाली पर और अधिक लोन लेने का दबाव बनाया जा रहा था. परिवार का कहना है कि इसी वजह से पति-पत्नी के संबंधों में लगातार तनाव बढ़ रहा था. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि 29 जुलाई को हुए विवाद और मारपीट के बाद खुशहाली घर छोड़कर बागपत रोड पहुंच गई थीं, जहां से उनका भाई उन्हें मायके ले आया था.

Meerut Woman Doctor Death: बॉडी ले जाती हुई पुलिस

Meerut Woman Doctor Death: बॉडी ले जाती हुई पुलिस

हत्या की आशंका जता रहे परिजन

खुशहाली के भाई रजत ने दावा किया है कि जब उन्होंने शव देखा तो मृतका के हाथ बंधे हुए थे. इसी आधार पर उन्होंने हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है. हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच में हाथ बंधे होने के इस दावे की पुष्टि नहीं की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा.

Meerut Woman Doctor Death: बीएसएफ में दे चुकी थीं सेवाएं

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पहले BSF में थीं तैनात

खुशहाली पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थीं. करीब दो वर्ष पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में प्रैक्टिस शुरू की और लगभग 10 महीने पहले अपना क्लिनिक शुरू किया था.

पुलिस जुटी जांच में

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फोरेंसिक टीम की सहायता से साक्ष्य एकत्र किए हैं. क्लिनिक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी कब्जे में ले ली गई है. पुलिस के अनुसार, क्लिनिक के भीतर सामान व्यवस्थित मिला है और शुरुआती जांच में जबरन प्रवेश या तोड़फोड़ के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही महिला डॉक्टर की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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