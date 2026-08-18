प्रॉपर्टी के लिए बेटी ने कर दी पिता की हत्या? प्रेमी संग गिरफ्तार; सड़क किनारे मिला था 62 वर्षीय शिक्षक का शव

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक रिटायर्ड शिक्षक की हत्या का मामला पारिवारिक विवाद और कथित प्रेम संबंध से जुड़ी साजिश के रूप में सामने आया है. इंडी तालुक में सड़क किनारे मिले 62 वर्षीय सिद्धप्पा अंजुटागी के शव की जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सुराग मिले, जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी. शुरुआत में पुलिस इसे अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई हत्या मान रही थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर मृतक की ही छोटी बेटी का नाम सामने आया. पुलिस का आरोप है कि संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर विवाद और प्रेम संबंध का विरोध इस वारदात की प्रमुख वजह बन सकते हैं.

सड़क किनारे मिला था शिक्षक का शव

पुलिस के अनुसार, सेवानिवृत्त शिक्षक सिद्धप्पा अंजुटागी का शव चौडीहाल रोड स्थित पुजारी वस्ती के पास सड़क किनारे मिला था. शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह था कि अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.

बड़ी बेटी की शिकायत के बाद बदली जांच

मामले में सिद्धप्पा की बड़ी बेटी निखिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने परिवार और परिचितों से पूछताछ शुरू की. जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने पुलिस का ध्यान मृतक की छोटी बेटी प्रियंका की ओर खींचा.

संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद

पुलिस के मुताबिक, सिद्धप्पा करीब दो साल पहले शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें लाभ राशि मिली थी और गांव में उनकी संपत्ति भी थी. जांच में पता चला कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर सिद्धप्पा और उनकी बेटी प्रियंका के बीच अक्सर विवाद होता था. पुलिस का कहना है कि इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था.

प्रेम संबंध का भी था विरोध

पुलिस के अनुसार, प्रियंका के पति सुरेश मसाली की कोविड काल के दौरान मौत हो गई थी. बाद में विजयपुरा में रहने के दौरान उसकी पहचान ऑटो चालक संतोष सिंधे से हुई और दोनों के बीच कथित प्रेम संबंध बन गए. बताया जा रहा है कि सिद्धप्पा इस रिश्ते का विरोध करते थे. साथ ही उन्होंने प्रियंका को संपत्ति में हिस्सा देने से भी इनकार कर दिया था. पुलिस का मानना है कि इससे प्रियंका नाराज थी.

हत्या की रात क्या हुआ?

जांचकर्ताओं के अनुसार, 15 अगस्त को भी प्रियंका और उसके पिता के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस का आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद प्रियंका ने अपने प्रेमी संतोष सिंधे को घर बुलाया. बाद में रात में संतोष अपने मित्र गुरुराज बिरादार के साथ वहां पहुंचा. पुलिस का दावा है कि दोनों ने पहले सिद्धप्पा का गला दबाया और फिर सड़क तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले बड़े पत्थर से हमला कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए.

दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

पुलिस ने मामले में प्रियंका और उसके कथित प्रेमी संतोष सिंधे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं तीसरे आरोपी गुरुराज बिरादार की तलाश जारी है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि संपत्ति विवाद और प्रेम संबंध का विरोध हत्या के संभावित कारणों के रूप में सामने आया है. हालांकि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : मैसूर में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के बाद कारोबारी ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखी अपनी अंतिम इच्छा