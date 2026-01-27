विज्ञापन
मेरठ में बच्चे को खोजने के लिए नाले में कूदे इंस्पेक्टर, मगर रेस्क्यू रहा बेनतीजा

मेरठ के टीपी नगर इलाके में नाले में बच्चे के गिरने की सूचना पर पुलिस ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा खुद नाले में उतरे और तलाश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला.

मेरठ में बच्चे को खोजने के लिए नाले में कूदे इंस्पेक्टर, मगर रेस्क्यू रहा बेनतीजा
नाले में बच्चे को ढूंढते इंस्पेक्टर
  • मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के मंडी गेट नाले में बच्चे के डूबने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मचा
  • टीपी नगर थाना इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने नाले में छलांग लगाकर बच्चे की खोजबीन शुरू की
  • बच्चे के नाले में गिरने की प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि कोई गवाह घटना नहीं देख पाया
मेरठ:

यूपी के मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित मंडी गेट नाले में बच्चे के डूबने की सूचना पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना मिलते ही टीपी नगर थाना इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने बिना देर किए नाले में छलांग लगाकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली. हालांकि बच्चे के गिरने की पुष्टि भी नहीं हो सकी है.

नाले में कूद बच्चे को खोजते रहे इंस्पेक्टर

इंस्पेक्टर के नाले में उतरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे हाथों से नाले में तलाश करते दिखाई दे रहे हैं. सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर तक खोजबीन के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. कहना है कि बच्चे के नाले में गिरने की प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि किसी गवाह ने गिरते हुए नहीं देखा. इसके बावजूद एहतियात के तौर पर पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

इलाके के सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस

पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बच्चा वास्तव में नाले में गिरा था या नहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीमों ने फिलहाल ऑपरेशन रोक दिया है. 

