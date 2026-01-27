विज्ञापन
विशेष लिंक

Instagram,YouTube कटघरे में: लॉस एंजेलिस में चलेगा सबसे बड़ा मुकदमा,सोशल मीडिया लत पर अदालत में सुनवाई

लॉस एंजेलिस में सोशल मीडिया की लत और मानसिक नुकसान के आरोपों वाला अहम मुकदमा कल ज्यूरी चयन के साथ शुरू होगा. इस मामले में Meta और Instagram के शीर्ष अधिकारी गवाही देंगे, और इसका फैसला पूरी टेक इंडस्ट्री पर गहरा असर डाल सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
Instagram,YouTube कटघरे में: लॉस एंजेलिस में चलेगा सबसे बड़ा मुकदमा,सोशल मीडिया लत पर अदालत में सुनवाई
  • लॉस एंजेलिस में एक मुकदमा शुरू हो रहा है जो सोशल मीडिया कंपनियों के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है
  • 19 वर्षीय लड़की ने YouTube, Instagram और TikTok पर युवाओं की लत और मानसिक स्वास्थ्य नुकसान का आरोप लगाया है
  • सोशल मीडिया कंपनियों पर युवाओं को ज्यादा समय तक ऐप पर रोकने के लिए जानबूझकर फीचर बनाने का आरोप है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

अमेरिका के लॉस एंजेलिस में एक ऐसा मुकदमा शुरू होने जा रहा है, जो सोशल मीडिया कंपनियों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह मामला कैलिफोर्निया की एक 19 वर्षीय लड़की से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि YouTube, Instagram और TikTok जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लत ने उसे गहरे अवसाद में धकेल दिया और आत्महत्या जैसे विचार आने लगे.

क्या है आरोप?

उसका कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने ऐसे फीचर बनाए, जो जानबूझकर युवाओं को ऐप पर ज्यादा समय तक रोकने और उनमें लत पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे. यह मुकदमा इसलिए खास है क्योंकि यह ऐसे हजारों मामलों में पहला है, जिनमें परिवारों ने सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों और युवाओं की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. अगर कंपनियां इस मामले में हारती हैं, तो इसे टेक कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा कानूनी फैसला माना जाएगा, जो भविष्य में इंटरनेट सेवाओं को बनाने के तरीके को भी बदल सकता है.

कई महीनों तक चल सकता है मुकदमा

बुधवार से शुरू हो रही ज्यूरी चयन प्रक्रिया इस लंबे ट्रायल की पहली कड़ी होगी. यह मुकदमा एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि यह कई महीनों तक चल सकता है, क्योंकि इसमें दो तरह की कानूनी कार्यवाही शामिल हैं. राज्य स्तर के मुकदमे, जिन्हें परिवारों ने दायर किया है. संघीय स्तर के मुकदमे, जिन्हें परिवारों के साथ‑साथ स्कूल, राज्य के अटॉर्नी जनरल और नेटिव अमेरिकी जनजातियां भी लड़ रही हैं. 

दुनिया के कई दिग्गज देंगे गवाही

इस केस में टेक दुनिया के कई दिग्गज भी गवाही देंगे. Meta के CEO मार्क ज़करबर्ग और Instagram के हेड एडम मोसेरी अदालत में पेश होने वाले हैं. पहले Snap के CEO इवान स्पीगल को भी गवाही देनी थी, लेकिन स्नैप ने मुकदमा शुरू होने से पहले ही समझौता कर लिया. हालांकि कंपनी अब भी अन्य मुकदमों में एक पक्ष बनी हुई है. 

यह मुकदमा न सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियों पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि यह भी तय करेगा कि युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कंपनियों की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए. दुनिया की निगाहें अब इस महत्वपूर्ण ट्रायल पर टिकी हैं. 

ये भी पढ़ें-: Grok का भारी ब्लंडर, पीएम मोदी के पोस्ट का मतलब ही बदल डाला, मालदीव के राष्ट्रपति को PM ने किया था रिप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Social Media Trial, Los Angeles Jury Selection
Get App for Better Experience
Install Now