अमरोहा में हाईवे पर तेज रफ्तार कार का टायर फटने से हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर

अमरोहा के थाना डिडोली क्षेत्र में नेशनल हाईवे‑9 पर तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फटने से हादसा हो गया. सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है.

CCTV में कैद वीडियो
  • अमरोहा जिले के थाना डिडौली क्षेत्र में नेशनल हाईवे‑9 पर तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया
  • टायर फटने के बाद कार बेकाबू होकर सड़क किनारे टकराई और जोरदार टक्कर से पलट गई
  • हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ
अमरोहा:

यूपी के अमरोहा जिले के थाना डिडौली क्षेत्र में नेशनल हाईवे‑9 पर तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे का पूरा दृश्य पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. टायर फटते ही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे जोरदार टक्कर मारते हुए पलट गई.

हादसे में एक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर

हादसे में कार सवार दो युवकों में से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात कई देर तक बाधित रहा. सूचना मिलते ही थाना डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची.

बेहद खतरनाक था सड़क हादसा

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. वाहन की रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर का असर अत्यधिक गंभीर रहा.

